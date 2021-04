Dichter Rozeboom met nieuwe bloemlezing in de bres voor Stichting Ambulancewens

SAPPEMEER – Voor de nieuwe bloemlezing Wensen uit het hart zoekt de Sappemeerster dichter Gerard Rozeboom de mooiste wensen in dichtvorm. Inwoners uit de provincie Groningen en daarbuiten kunnen meedoen en krijgen hierdoor een unieke kans om in fraai boekwerk te worden opgenomen.

Maak van een vurige wens een prachtig gedicht. Laat je inspireren door het thema: wens. Denk hierbij aan een wens gericht aan een ander of jezelf. Misschien is een wens al uitgekomen en wil je daarover schrijven. Of verzin een mooi gedicht waarbij het thema tot uiting komt. Met jouw bijdrage maak je sowieso iemands wens werkelijkheid. Want van elk verkocht boek gaat er één euro naar Stichting Ambulance Wens. Zij vervullen de laatste wensen van immobiele terminale patiënten met behulp van speciaal daarvoor ontwikkelde ambulances.

Aan deelname zijn de volgende voorwaarden verbonden:

Gerard Rozeboom zal een keuze maken uit alle inzendingen. Alle dichtvormen zijn welkom, mits Nederlandstalig geschreven. Werk mág eerder gepubliceerd zijn.

Dichters sturen maximaal drie gedichten per auteur in en onder pseudoniem is eventueel toegestaan. Uitgeverij aquaZZ redigeert de inzendingen en publiceert het boek in het najaar van 2021. Hoofdlettergebruik wordt in het boek aangepast: het begin van elke zin wordt gepubliceerd met een kleine letter, tenzij leestekens worden gebruikt. Copyright en overige rechten blijven voorbehouden aan de auteur.

Meedoen aan de bloemlezing is gratis, een bundel echter niet, bij interesse zal deze met korting worden aangeboden. Het betreft geen schrijfwedstrijd, men kan enkel een plek in de te verschijnen uitgave winnen. Gedicht(en) kunnen vóór 1 september 2021 gestuurd worden naar: hansrozebo@hotmail.com onder vermelding van: bloemlezing Wensen uit het hart.

Ingezonden