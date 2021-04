Galerie Sophie opent deuren in Roswinkel

ROSWINKEL – Wie over de Roswinkelerstraat door het Drentse Roswinkel rijdt, ziet aan de rechterkant de mooi verbouwde witte boerderij aan de Boetseweg 25 al liggen. Op 1 mei 2021 opent Galerie Sophie er haar deuren voor in kunst geïnteresseerde bezoekers en exposanten. Drijvende kracht achter de galerie is kunstenaar Sophie Mellema-Manschot.

Over de galerie

Galerie Sophie is een nieuwe expositieruimte in het Drentse Roswinkel. Van 1 mei tot 1 november zijn er exposities met wisselende thema’s. Er is ruimte voor groepsexposities en solo exposities van professionele kunstenaars.

Over Sophie Mellema-Manschot

Sophie Mellema-Manschot studeerde in 1965/1966 aan de Akademie van Minerva in Groningen (verwant aan de mode) en van 1986 tot 1991 aan de AKI in Enschede. Technieken: fotogrammen, oliepastels, gemengde technieken en grafiek, met als voornaamste onderwerp de industrie.

Agenda

1 mei tot 1 augustus 2021

ZIJ/SHE

Door kunstenaars van VTNL (rond Tynaarlo) op basis van een verhalend gedicht van Sophie.

Thema: kwetsbaarheid.

1 augustus tot 1 november 2021

Foto’s van de zusters Wabien Manschot (Amsterdam) en Sophie Manschot (Roswinkel).

Verwacht in 2021

Kunstenaars SDK, thema vergankelijkheid.



Openingstijden

De galerie is onder normale omstandigheden geopend van 1 mei tot 1 november, in de weekenden van 14.00 tot 16.00 uur. Momenteel is het i.v.m. de geldende coronamaatregelen uitsluitend mogelijk om de galerie op afspraak te bezoeken. Meer informatie is te vinden op www.sophiegalerie.nl.

Ingezonden