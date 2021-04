Graaf Adolfbrug in Scheemda 7 weken dicht voor groot onderhoud

SCHEEMDA – Vanwege een grote onderhoudsbeurt is de Graaf Adolfbrug in Scheemda vanaf maandag 26 april gestremd voor al het verkeer. Verkeer uit beide richtingen wordt omgeleid via de Eexterbrug. De werkzaamheden duren tot uiterlijk 11 juni.

De brug over het Winschoterdiep, nabij bedrijventerrein Eextahaven, krijgt een grote onderhoudsbeurt. De brug wordt schoongemaakt, krijgt een nieuwe verflaag en de draaiende delen van de brug worden gesmeerd. De werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van weer en temperatuur. De brug is tijdens de werkzaamheden gestremd voor al het verkeer. Voor de scheepvaart wordt de brug wel bediend.

Omleidingsroutes

Voor verkeer dat komt aanrijden vanaf de A7 loopt de officiële omleidingsroute via de Oude Rijksweg, Eexterbrug, Stationsstraat, Eexterweg en Haven Zuidzijde. Verkeer vanaf Eextahaven kan omrijden via de Eexterweg, Stationsstraat, Eexterbrug en Oude Rijksweg richting de Graaf Adolfbrug. Voor een goede doorstroming in Scheemda, en om verkeersdrukte in de omgeving van het Ommelander Ziekenhuis te voorkomen, is het van belang de omleidingsroutes te volgen. Fietsers en bromfietsers kunnen naast deze omleidingsroute ook gebruik maken van het fietspad aan de zuidzijde van het Winschoterdiep.

Verkeersregelaars

Op werkdagen en buiten de schoolvakanties staan er verkeersregelaars bij de Eexterbrug. Ze staan er tussen 7.30 en 9.30 uur en tussen 13:30 – 15:30 uur. De verkeersregelaars begeleiden het verkeer en met name de (basis-) schooljeugd bij het oversteken van de brug en de kruising Oude Rijksweg – Stationsstraat.

Bron: Provincie Groningen