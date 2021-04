Groningse bibliotheken houden Fortnite Marathon

GRONINGEN – Kijk elke week naar BiebLab, hét YouTube-kanaal van de Groningse bibliotheken. Doe vanaf de bank of keukentafel mee aan de online activiteiten. Vrijdag 30 april houden we een Fortnite Marathon van 4 uur. Speel met je eigen team mee en versla het team van BiebLab.

Fortnite is een online computerspel en verscheen in 2017. Sinds de introductie is Fortnite uitgegroeid tot een van de populairste spellen ter wereld met miljoenen spelers per dag. De Groningse bibliotheken dagen jongeren uit voor de Fortnite Battle Royale. In onze eigen Fortnite map spelen 32 teams van drie personen tegen elkaar. Welk team blijft als laatste over én lukt het de squads om team BiebLab te verslaan? We spelen deze middag 4 rondes van een uur.

De Fortnite Marathon is vrijdag 30 april vanaf 13.00 uur ook live te volgen via youtube.com/bieblab.

Aanmelden

Wil je meedoen aan de Fortnite Marathon? Meld je aan door een mail te sturen naar bieblab@biblionetgroningen.nl. Heb je een voorkeur voor een tijdsblok (13.00-14.00 | 14.00-15.00 | 15.00-16.00 of 16.00-17.00), zet dat in de mail.

Webinar Help! Mijn kind speelt Fortnite

Speelt je kind Fortnite, maar heb je geen idee wat voor game dit is? Woensdag 19 mei geeft BiebLab een gratis webinar voor ouders. Van 19.30 uur tot 20.30 uur praten Arnoud en Jeroen je bij over de populaire game Fortnite. Ze geven alle details over spel, gaan in op de spelbeleving, het sociale karakter en leggen uit hoe de in-game aankopen werken.

Aanmelden voor de webinar kan via biblionetgroningen.nl/online.

Ingezonden