Kloosterboerderij te zien bij: Roderick zoekt licht

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 23 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

FLINK WAT ZON| TOT ZONDAG FRISJES

Het wordt opnieuw een dag met een afwisseling van bewolking en zonnige perioden. Maar het lijkt erop dat er wat meer zon zal zijn dan gisteren. Ondanks dat is het niet warm: na de minimumtemperatuur van +1 wordt het vanmiddag maximaal 11 of 12 graden. Er komt windkracht 2 tot 3 te staan uit het noorden tot noordwesten.

Vannacht is het vrij helder en morgen is er ook vrij veel zon, de temperaturen veranderen bijna niet. Vannacht daalt het naar 0 tot +2 met vorst aan de grond, morgenmiddag wordt het opnieuw 11 á 12 graden.

Zondag en maandag is er weinig verandering en dus is het fris en en vrij zonnig, daarna stijgt het naar 12 of 13 graden. Een verdere stijging lijkt er echter niet te komen, en in de tweede helft van de volgende week is er ook kans op enkele buien.