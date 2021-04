DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Bunde

Het grensoverschrijdend politieteam heeft gisteravond op de parkeerplaats Bunderneuland, langs de A280 bij Bunde, een 22 jarige automobilist aangehouden. Onder de passagiersstoel had de man, die kort daarvoor de grens was overgestoken, een zak met 500 ecstasy pillen verstopt. Daarnaast had de 22 jarige Nederlander twee gripzakjes met ecstasy pillen in zijn sokken verstopt. De straatwaarde bedraagt 4.000 euro. De drugs werden in beslag genomen. De zaak werd overgedragen aan de douane in Essen. (foto: Bundespolizei Grafschaft Bad-Bentheim)

Weener

Vannacht controleerde de politie om half één op de Hessering in Weener een 37 jarige automobilist uit Weener. De man bleek onder invloed van alcohol achter het stuur van zijn BMW te zitten. Een ademtest wees uit dat hij 1.18 promille alcohol in zijn bloed had. De man kreeg een rijverbod opgelegd en werd meegenomen naar het politiebureau voor een bloedproef. Zijn rijbewijs werd ingenomen en er is proces-verbaal opgemaakt.