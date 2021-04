Nieuwe wet voor eenvoudiger aanbesteden in de zorg

DEN HAAG – De ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Het wetsvoorstel maakt het gemeenten mogelijk om aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning eenvoudiger in te richten. Het wetsvoorstel is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Aanbestedingsprocedure

Op dit moment voeren de gemeenten de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) uit door het sluiten van contracten met aanbieders van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten moeten in de aanbestedingsprocedures van deze contracten nu nog kiezen voor de aanbieder met de ‘economisch meest voordelige inschrijving’ (het emvi-criterium). In de praktijk betekent dit dat gemeenten offertes moeten opvragen en beoordelen.

Zonder offertefase

Met dit wetsvoorstel wordt het emvi-criterium geschrapt. Dit maakt aanbestedingsprocedures zonder offertefase mogelijk. Ook in deze eenvoudigere aanbestedingsprocedures moet iedere goede aanbieder een eerlijke kans op een contract met de gemeente krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt een handreiking om gemeenten te helpen bij de vormgeving van de eenvoudigere aanbestedingsprocedures.

Minister De Jonge: “Minder markt, meer samenwerking. Daar gaat het om. Hoe minder tijd we op maken aan papier en ingewikkelde aanbestedingen, hoe meer tijd er is voor zorg en samenwerking.”

Zorgvuldige inkoop

Naast het schrappen van het emvi-criterium maakt het wetsvoorstel het mogelijk om regels op te stellen waar gemeenten rekening mee moeten houden bij het bepalen van een reële prijs voor de in te kopen jeugdzorg. Voor de inkoop van maatschappelijke ondersteuning bestaan deze regels al. Na inwerkingtreding van de wet kunnen er regels worden opgesteld die leiden tot een zorgvuldige inkoop van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning en daarmee de continuïteit daarvan.

Tweede Kamer

Het kabinet heeft de adviezen van diverse brancheorganisaties van zorgaanbieders, gemeenten en het Adviescollege Toetsing Regeldruk zo goed als mogelijk verwerkt in het wetsvoorstel. Ook de Raad van State heeft advies uitgebracht. De Tweede Kamer bepaalt nu wanneer zij het wetsvoorstel zal behandelen. Daarna gaat het voorstel naar de Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden. Het wetsvoorstel is te lezen via de website van de Tweede Kamer.

Bron: Rijksoverheid