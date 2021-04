Tweede dichtbundel voor Groningse Waddendichter Inge Zwerver

GRONINGEN – Met de voeten in het slik, op het Wad bij Noordpolderzijl, neemt directeur bestuurder van Biblionet Groningen, Rachel van den Hoogen, de nieuwe gedichtenbundel ‘Hier waait de wind’ van Waddendichter Inge Zwerver in ontvangst.

Hier waait de wind

Vandaag, op UNESCO wereldboekendag, lanceert de Groningse dichter haar tweede dichtbundel. Het boekje is de opvolger van de eerder uitgegeven gedichtenbundel ‘Dichter bij het Wad’. Zwerver schrijft heldere en herkenbare gedichten waarin ze de gevoelens en gedachten vertaalt van de mensen die ze treft in het Waddengebied. Inmiddels is Zwerver als kunstenaar een bekende ambassadeur voor het Waddegebied en in het bijzonder voor de Groningse Waddenkust.



Biblionet Groningen

De eerste drie exemplaren van ‘Hier waait de wind’ schenkt de dichter aan Biblionet Groningen. Inge Zwerver: “De Groningse bibliotheken zijn laagdrempelige fysieke plekken in onze samenleving en regio, maar zorgen ook voor belangrijke digitale verbindingen. De bibliotheek maakt lezen, schrijven en leren toegankelijk voor iedereen. Ontzettend belangrijk! Ik vind het vanzelfsprekend dat ik als schrijver mijn eerste boekjes overhandig aan Biblionet Groningen om ‘Hier waait de wind’ te kunnen delen met heel veel Groningers.”

Rachel van den Hoogen: “De bibliotheek geeft graag een podium aan regionaal talent en laat mensen daardoor kennismaken met verhalen en gedichten. Ieder weekend deelt Inge wel een gedicht via haar socials. Ik kijk er naar uit en deel er vaak een met een vriendin.”

Verkrijgbaar

Vanaf vandaag kun je de gedichtenbundel ‘Hier waait de wind’ lenen bij de Groningse Bibliotheken. Kopen kun je het bij boekwinkels in de Waddenregio of via de website www.wadwicht.nl.

