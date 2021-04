Viaduct over de A7 bij Winschoten wordt vernoemd naar Henry Hoving

WINSCHOTEN – Op 20 april 2021 heeft het college van de gemeente Oldambt besloten om het viaduct bij Winschoten, waar de Verlengde Kloosterlaan over de A7 kruist, te vernoemen naar de omgekomen sergeant der 1e klasse Henry Hoving.

Bruggen en viaducten vernoemen naar omgekomen militairen

Vorig jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op initiatief van Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid, hebben het ministerie van Defensie en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranen Platform een plan gemaakt om bruggen en viaducten te vernoemen naar militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies zijn omgekomen. In het hele land worden de komende jaren bruggen en viaducten vernoemd. Op die manier komt er een passende en blijvende herinnering aan hen die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen hebben ingezet.

Henry Hoving

Henry Hoving (geboren op 24 december 1986 in Midwolda), militair en inwoner van de gemeente Oldambt, kwam niet thuis van zijn Minusma-missie in Mali. Hij overleed op 6 juli 2016 in Kidal door een mortierongeval. Henry nam op deze dag samen met zijn collega Kevin Roggeveld uit Groningen deel aan mortierschietoefeningen. Helaas is tijdens een van de oefeningen een mortiergranaat vroegtijdig afgegaan, waardoor zowel Henry als Kevin om het leven is gekomen. Het stoffelijk overschot van Henry is een paar dagen na het ongeval overgebracht naar Nederland, waar hij op 20 juli 2016 in Winschoten gecremeerd is.

Viaduct boven A7 krijgt Henry’s naam

Met instemming van de nabestaanden en de gemeente Oldambt krijgt een viaduct boven de A7 de naam ‘Sergeant der 1e klasse Henry Hoving’. Het is nog niet duidelijk wanneer het naambord wordt geplaatst. De verwachting is dat dit eind dit jaar of begin volgend jaar is. Het naambord wordt door Rijkswaterstaat aan twee kanten van het viaduct bevestigd, zodat het vanuit beide richtingen zichtbaar is voor bestuurders op de A7. Rijkswaterstaat plant de plaatsing van het naambord tegelijk met andere werkzaamheden, omdat de A7 voor het bevestigen van de borden tijdelijk afgesloten moet worden.

Ingezonden