Wat beweegt Groningers? Inzenden voor de Groninger Scheurkalender 2022 kan weer!

GRONINGEN – Iedereen die dat leuk vindt kan weer meedoen aan de Groninger Scheurkalender 2022. Daarvoor dien je een foto als antwoord op de vraag ‘wat beweegt jou in Groningen?’ te maken. Je foto mag van alles zijn, als je het maar via de (vernieuwde) website www.groningerscheurkalender.nl kunt uploaden.

Je kunt tot half augustus 2021 inzenden

Dan sluiten de lijnen! En worden alle ingezonden foto’s door een jury beoordeeld en voor de kalender geselecteerd. In oktober is de feestelijke presentatie van de kalender. Hent Hamming, initiatiefnemer van de Groninger Scheurkalender: “We gaan er nu vanuit dat de beperkingen door corona dan voorbij zijn en we een live bijeenkomst kunnen organiseren. Alle inzenders ontvangen hiervoor een uitnodiging. Net als voorgaande jaren blijft de locatie nog even geheim. Het belooft in ieder geval weer een gezellige samenkomst te worden, waarbij we stilstaan bij wat inzenders beweegt in Groningen. En ook onze partners de gelegenheid krijgen om toe te lichten waarom juist zij zo nauw betrokken zijn bij de Groninger Scheurkalender.”

Iedere maand een thema

Nieuw dit jaar is het thema van de maand. Om jouw inzending meer diepgang te geven zijn thema’s gekozen die passen bij de maanden en seizoenen van het jaar. Hent Hamming: “We hopen dat de thema’s inzenders als het ware op een idee brengen. Dat ze helpen de beleving van Groningen in beeld uit te drukken. Voor de maand april hebben wij voor het thema ‘ademhaling’ gekozen. Maar vergeet niet dat jouw foto een antwoord is op de vraag wat jou in Groningen beweegt. Daar gaat het om.”

Volg De Groninger Scheurkalender op Facebook en Instagram

In de eerste week van iedere maand wordt het thema via Facebook en Instagram bekendgemaakt.

Facebook: https://www.facebook.com/groningerscheurkalender/

Instagram: https://www.instagram.com/groningerscheurkalender/

Overigens worden via Facebook en Instagram ook leuke activiteiten aangekondigd. Zoals een workshop van Noorderlicht.

