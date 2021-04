Grote brand in schuur Oostwold (foto update)

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 24 april, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG | DINSDAG ZACHT INTERMEZZO

Het wordt een fraai weekend want net als gisteren is het vrij zonnig tot zonnig. Er zijn ook wel wolkenvelden maar die bestaan vooral uit sluierbewolking. Maar ondanks de zon wordt het niet warm want de noordenwind voert nog steeds van oorsprong koude lucht aan. Meer dan een graad of 11 a 12 wordt het niet.

En vannacht en morgen zijn de verandering klein want ook dan is er soms veel bewolking, maar de zon heeft ook morgen ruimschoots de overhand en vannacht is het vrij helder. Daardoor wordt het opnieuw koud: de minima komen uit tussen 0 en 2 graden. Dat betekent dat er nog steeds kans is op vorst aan de grond en op de auto. Maximum morgenmiddag ook weer rond 11 graden, bij een zwakke tot matige wind.

Na dit weekend wordt het wel wat zachter wat de wind draait bij naar noordoost tot oost. Maximum maandag rond 12, daarna rond 14 graden. Toch zet dat na de Koningsdag niet door. Want, de wind draait niet verder naar het zuiden maar terug naar het noorden. Dus warm lenteweer uit Frankrijk komt er niet, maar er is vanaf donderdag wel kans op wat regen Goed voor het land en de tuin.