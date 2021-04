Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 25 april, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WOLKEN EN ZON | DINSDAG ZACHT INTERMEZZO

Er zijn vanmiddag weer brede opklaringen en uiteindelijk wordt het vrij zonnig, maar het is wat minder mooi dan gisteren. Voor de temperatuur maakt dat weinig uit want er is nog steeds een noordenwind met aanvoer van frisse lucht: de maxima liggen ook vanmiddag rond 11 graden, bij windkracht 3 tot 4.

Dus het wordt tamelijk fris vanavond en vannacht. Ook komt er weer wat nieuwe bewolking maar in de opklaringen kan het dalen naar 0 tot 2 graden: dus er is ook nog kans op een graadje vorst aan de grond.

Morgen komen we nog maar eens uit rond een graad of 11, maar er is iets minder wind en gemiddeld is er wat meer zon. De Koningsdag is een ander verhaal want dan is er een zwakke oostenwind. Daardoor wordt het direct 13 of 14 graden in de middag en het is vrij zonnig en droog.

Woensdag is ook vrij zacht met af en toe zon, maar donderdag neemt de kans op buien sterk toe.