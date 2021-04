Leden Damclub Winschoten actief bij vier “online” toernooien

WINSCHOTEN – De leden van Damclub Winschoten zitten niet stil, in tegendeel vier leden waren in de week van 19 t/m 23 april actief bij online toernooien. Let wel, dat is buiten de onderlinge competitie, waar uiteraard meerdere leden aan deelnemen.

Johan Mulder uit Kropswolde en Jan Starke uit Oude Pekela waren bij “Fitter Brein Round-robin Lidraughts DDB 2021” op maandagavond 19 april. Jan Starke en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans op vrijdagavond 23 april bij “Lidraughts Eighties Cup 2021”. Tenslotte was Jakob Pronk uit Winschoten teamgenoot van Damgenootschap “Het Noorden” uit Groningen, dat vrijdagavond 23 april uitkwam in de “Ereklasse Team Battle”. Het Noorden pakte nu brons, waarbij Jakob Pronk met 12 punten zijn bijdrage leverde. Dit alles onder een speeltempo van “Fischer 3 minuten + 3 seconden per zet”. Daarnaast wordt op woensdagavond “online” de onderlinge afgewerkt.

Fitter Brein Round-robin Lidraughts DDB 2021

Maandagavond 19 april kwam Johan Mulder tot een keurige zege tegen Jaap Hugen uit Hollandscheveld. De stand dreigde in het eindspel “vast te lopen” voor Jaap, echter een verrassend offer bracht geen uitkomst. Na een achterloper van Jaap kon Johan echter de partij met een combinatie in zijn voordeel beslissen. Met deze zege blijft Johan in de subtop staan en is als enigste in deze groep nog ongeslagen. Jan Starke kon deze ronde geen positief resultaat laten bijschrijven tegen Johan Folkers uit Steenwijk. Koploper Fokke Smid verloor, deze ronde, verrassend van jeugdig talent Daniël Boxum uit Emmeloord.

Stand Groep C

1. Fokke Smid Leek 7 – 10

2. Systze Spijker Hoogeveen 8 – 10

3. Daniël Boxum Emmeloord 7 – 9

4. Johan Mulder Kropswolde 7 – 9

5. John Folkers Steenwijk 7 – 8

6. Yulia Bintsarovska Kampen 7 – 6

7. Bram Scholma Leeuwarden 7 – 5

8. Jaap Hugen Hollandscheveld 7 – 4

9. Jan Starke Oude Pekela 7 – 3

Fysieke clubavond Damclub Winschoten

De fysieke clubavond bij Damclub Winschoten is gestart op woensdag 3 februari en is dus reeds een 12 tal weken een “online” gebeuren geworden. De “onderlinge” begint om 19.30 uur onder een speeltempo van “Fischer 15 minuten + 10 seconden per zet”. Overigens kunnen de liefhebbers aanschuiven tot 22.30 uur.

Lidraughts Eighties Cup 2021

Vrijdagavond 24 april kwam Jan Starke uit Oude Pekela tot winst tegen de Fransman Mathieu Alavoine. Na een rustige opening en middenspel, pakte Jan in het eindspel de volle winst tegen Mathieu en staat stevig in de middenmoot van de 3e klasse A. In de 3e klasse B boekte Janick Lanting uit Bad Nieuweschans een overwinning tegen Bhuranyu Mahajan uit India.

Janick legde met een “kettingstelling” de basis voor de latere overwinning. Met deze zege mengt Janick zich nog in de strijd om de 2e plaats.

Stand 3e klasse A

1. Piet Zegers Nijmegen 5 – 8

2. Erik van ’t Hof Katwijk 5 – 7

3. Ron de Vaal Scheveningen 5 – 7

4. Jan Starke Oude Pekela 5 – 6

5. Christopher Peréz Dominicaanse Republiek 5 – 5

6. Nel Lindhout Monster 5 – 5

7. Mathieu Alavoine Frankrijk 5 – 2

8. Pranay Vadhera India 5 – 0

Stand 3e klasse B

1. Roy Verveer Rotterdam 5 – 10

2. Hanny de Vaal-Kokshoorn Scheveningen 4 – 5

3. Janick Lanting Bad Nieuweschans 4 – 5

4. Joseph Jans België 4 – 5

5. Luca Manzana Italië 4 – 4

6. Willem Lep Britsum 4 – 1

7. Bhuranyu Mahajan India 5 – 0

