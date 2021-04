Supermaan op Koningsdag

NEDERLAND – Komende dinsdag 27 april is het Koningsdag en op meerdere fronten wordt dit een bijzondere editie. Net als vorig jaar wordt het door Covid19 een dag zonder uitbundige feesten, gezellige rommelmarkten en overvolle terrasjes en parken. Toch is er dit jaar ook iets speciaals aan de hand op deze dag. Het is volle maan en omdat hij een paar honderd kilometer dichter bij de aarde staat dan normaal, lijkt hij groter en helderder. Voor het eerst sinds 1909 is er op een koninklijke feestdag sprake van een supermaan.

Dinsdagochtend om 5:33 uur is het volle maan. De maan staat dan vrijwel precies tegenover de zon aan de hemel en staat in het zogeheten perigeum, ofwel het punt van zijn baan om de aarde dat het dichtst bij de aarde ligt. De maan is vrijwel de hele nacht te zien en lijkt door die kleinere afstand groter dan gemiddeld. Tegen de avond is de afstand tussen de aarde en de maan 357.378 kilometer, waardoor de maan ongeveer 7 procent groter en circa 13 procent helderder lijkt dan normaalgesproken.

Wanneer kijken

Om de supermaan te zien moet je dinsdagavond, tijdens de maansopkomst om 21:40 uur, naar het zuidoosten kijken. De maan staat dan nog laag aan hemel en is door het heldere weer goed te zien. Er trekken mogelijk ook wat dunne sluierwolken over het land, maar daar doorheen is de maan nog steeds goed zichtbaar en met een beetje geluk zien we dan zelfs een mooie kring om de maan; een halo.

Afstand tussen maan en aarde

Vanwege de elliptische baan van de maan rond de aarde varieert de afstand van de aarde tot de maan meestal tussen circa 357.000 en 406.000 kilometer. De gemiddelde afstand tussen de maan en de aarde is ongeveer 384 duizend kilometer en de kortst mogelijke afstand tussen beide is 356.400 kilometer. Iets meer dan eens per maand is het volle maan en kijken we dan naar de afstanden, dan staat in de helft van de gevallen de maan dichterbij de aarde dan gemiddeld. Staat de volle maan op een afstand van ca. 357 duizend kilometer van de aarde spreken we echter pas over een supermaan.

