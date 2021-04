Brandweer naar boerderijbrand Vriescheloo

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 26 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIG PLAATJE | MORGEN EN WOENSDAG OOK ZACHTER

Er komen morgen en overmorgen wat zachtere dagen aan want de maximumtemperatuur is dan 13 tot 15 graden. En ook de nacht wordt minder koud want vannacht daalde het naar -1 tot -3, komende nacht wordt het +1 tot +3 graden. Vandaag is het nog wel fris: het maximum is 11 graden en er staat een matige noordoostenwind. Het weerbeeld is vandaag vrij zonnig met later wat meer bewolking.

Vanavond en vannacht is er maar weinig wind. Dat geeft kans op enkele mistbanken, en plaatselijk is er nog vorst aan de grond. Morgenochtend is die kou snel weg en bij een zwakke tot matige wind wordt het ’s middags zo’n 14 graden. Het wordt ook mooi weer voor de Koningsdag, met vooral ’s ochtends vrij veel zon.

Woensdag is er een noordoostenwind, maar veel maakt dat niet uit met zon en een maximum rond 15 graden. Het is pas vanaf donderdag dat de buienkans toeneemt en er regen kan vallen. Hoeveel dat later in de week wordt is nog niet te zeggen, maar een echte natte regendag lijkt er deze week nog niet te komen. Wel gaan de middagtemperaturen omlaag, met maxima van 10 tot 12 graden.