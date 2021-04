Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikt zes Koninklijke Onderscheidingen uit

HOOGEZAND – Burgemeester Adriaan Hoogendoorn reikte vandaag in de theaterzaal van Kielzog in Hoogezand aan zes inwoners een Koninklijke Onderscheiding bij Algemene Gelegenheid uit voor hun inzet voor de samenleving. Vijf personen worden benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.



De volgende personen uit de gemeente Midden-Groningen krijgen maandag een Koninklijke Onderscheiding:



Mevrouw A.W.M. (Astrid) Boekholt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 50 jaar en komt uit Hoogezand.



Verdiensten van mevrouw Boekholt:

Burgemeester Hoogendoorn: “Mevrouw Boekholt heeft een groot hart voor de mensen. Door haar vrijwilligerswerk bij Humanitas helpt ze bijvoorbeeld nieuwkomers een plek te vinden en zich thuis te voelen. Ze heeft al een paar keer mooie gezinsherenigingen tot stand gebracht. Maar ook organiseert ze veel voor kunst en cultuur in Midden-Groningen, zoals voor het Kartonfestival in Sappemeer. Daarmee is een podium geboden aan kunstenaars en (jonge) muzikanten.”



Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

2001 – 2004 Vrijwilliger bij de Stichting Veiligheidszorg Groningen. Betrokkene fungeerde als P&O medewerker. 2005 – 2012

Voorzitter van de Stichting Bewonerscomité Compagniesterpark. 2009 – 2019

Secretaris van de Stichting Platform Sappemeer. Betrokkene zet zich in voor de wijkbewoners en de leefbaarheid van het dorp. Daarnaast organiseerde zij mede een aantal evenementen. 2009 – 2019 Bestuurslid van het kunst- en cultuurfestival ESKA Kartonfestival. 2013 -heden Vrijwilliger bij de Stichting De Watervloot. De stichting bevordert scheppende kunst. Ze maakt deel uit van de PR-commissie. Daarnaast zet zij zich in voor de komst van de historische schepen, het straattheater en de gelegenheidskoren. Zij schrijft de teksten voor de flyers, posters en persberichten. Voorts onderhoudt zij de website en de sociale media. 2013 -heden

Bestuurslid van de Stichting Support AOT Noord, namens Kishuma Chemicals. 2014 -heden

Vrijwilliger bij de Vereniging Dorpsbelang Kropswolde. Betrokkene zet zich in voor de communicatie en de PR. Zij verzorgt de redactie van de dorpskrant. 2018 -heden

Vrijwilliger bij de Stichting Humantas, afdeling Midden-Groningen. Betrokkene fungeert als coach voor nieuwkomers en vluchtelingengezinnen. 2018 -heden

Vrijwilliger bij de Stichting Buurtcomité Oosterpark. Betrokkene zet zich in voor de communicatie en de PR. Daarnaast geeft zij leiding aan de activiteitencommissie. 2019 -heden

Vrijwilliger bij het Driekerkenconcert in Sappemeer. Betrokkene verzorgt daar de communicatie en de PR.

Mevrouw G. (Gesina) Genzel-Venema is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is 75 jaar en komt uit Foxhol.



Verdiensten van mevrouw Genzel-Venema:

Burgemeester Hoogendoorn”: “Mevrouw Genzel-Venema zet zich, naast haar inzet voor verschillende vrijwilligersorganisaties, al 56 jaar in voor de mensen dicht om haar heen. Zo ondersteunde ze onder andere een buurtgenoot in het huishouden toen die uit het ziekenhuis kwam en een jongen met het Prader Willi Syndroom om zijn oefeningen voor de fysiotherapeut te doen.”



Haar verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1965 -heden Mantelzorger voor/ondersteuner van haar dochter met het syndroom van

Down. Haar dochter heeft in diverse wooninstellingen gewoond. Dit had tot gevolg dat betrokkene naast het bieden van zorg de administratie van het PGB bijhoudt. Haar dochter behoeft veel zorg, het afgelopen decennium nam die zorgvraag nadat zij in 2011 meerdere beroertes kreeg snel toe. De revalidatie hiervan duurde lang en besloten werd om de dochter wekenlang in huis te halen. Ook na de afkondiging van de ‘intelligente lockdown’ in maart 2020 mocht haar dochter wegens het hebben van COVID-19 symptomen na een bezoek aan haar ouders niet meer terug naar haar zorginstelling. Vervolgens verbleef zij drie maanden bij haar ouders. Betrokkene en haar echtgenoot hadden hierdoor een zeer intensieve zorgtaak. 1971 – 1991

Vrijwilliger bij de Dorpsvereniging Foxhol te Foxhol. Betrokkene nam de administratie voor haar rekening, wierf nieuwe leden en ze inde de jaarlijkse

contributie. 1972 – 1989 Lid van de oudercommissie van de school Margaretha Hardenberg Zeer Moeilijk lerende Kinderen te Veendam. De dochter van betrokkene was leerling op deze school. Betrokkene was tevens als ouder begeleider bij het zwemmen. 1973 – 1975 Oprichter, vrijwilliger bij en lid van de oudercommissie Peuterspeelzaal de Lemekorf. Zij was onder andere medeorganisator van allerlei activiteiten tijdens de feestdagen. 1975 – 1993 Bestuurslid van de Stichting De Brug, regio Veendam. Dit is een vereniging, die op verschillende niveaus, sport- en spelactiviteiten organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking. Nadat zij de eerste twee jaar begeleiding bij het zwemmen gaf werd zij vervolgens bestuurslid. Naast haar bestuurlijke taken hield zij zich vooral bezig met het begeleiden en organiseren van zwemwedstrijden. Daarnaast was zij actief op het terrein van spel- en sportactiviteiten en besteedde ze aandacht aan feestelijkheden rondom diverse feestdagen. 1983 – 2007 Penningmeester van de Toneelvereniging De Eendagsvliegen. 1993 – 2000

Verzorger/ondersteuner van een jongen met het Prader Willi Syndroom. Zij verrichtte samen met de jongen de voorgeschreven oefeningen van de fysiotherapeut. Daarnaast droeg zij ook zorg voor de twee broers van deze jongen. 2013 -heden

Ondersteuner van een buurtgenoot: Betrokkene ondersteunt een man bij diverse hand-en-spandiensten: zij verzorgt het huishouden, koopt kleding en richt het huis in. Daarnaast bood zij hem na een ziekenhuisbehandeling zorg aan huis. 2014 – 2019 Ondersteuner op de gesloten afdeling van het woon- en zorgcentrum `De Burcht’ in Groningen. Betrokkene verzorgde een van de bewoners op deze afdeling. Zij bood haar een luisterend oor, maakte uitstapjes en vergezelde

haar bij muziekoptredens en andere feestelijke activiteiten.



De heer W. (Wubbo) Daniëls is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 60 jaar en komt uit Muntendam.



Verdiensten van de heer Daniëls:

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Daniëls zet zich voor Muntendam in als bestuurslid van Stichting Archief Muntendam en als voorzitter en vrijwilliger bij de EHBO-vereniging. Dat laatste doet hij al 29 jaar. Tot vorig jaar was hij ook nog vrijwilliger bij de Regiopolitie en droeg zo bij aan de openbare en veiligheid in onze regio.”



Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1981 – 2020 Vrijwilliger bij de Regiopolitie Groningen. 1992 -heden

Voorzitter (sinds 2016) van en vrijwilliger bij de EHBO-Vereniging Muntendam. 2014 -heden

Bestuurslid van de Stichting Archief Muntendam. Hij maakt deel uit van de werkgroep Geschiedenis Muntendam, waar hij onder andere onderzoek verricht naar een onderduikadres tijdens de Tweede Wereldoorlog.



De heer H.J. (Hilbrand-Jan) Pater is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 80 jaar en komt uit Zuidbroek.



Verdiensten van de heer Pater:

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Pater heeft zich jarenlang als vrijwilliger ingezet voor de voormalige gemeente Menterwolde en in Muntendam in het bijzonder. Heel bijzonder is dat hij zich 61 jaar als vrijwilliger heeft ingezet bij het stembureau Menterwolde waar hij de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen ondersteunde.”



Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn:

1958 – 2019 Vrijwilliger bij het Stembureau Menterwolde. Betrokkene ondersteunde de lokale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen. 2004 – 2010 Vrijwilliger bij het Project seniorenvoorlichting Menterwolde. Betrokkene stond senioren bij in het geval van vragen op het terrein van wonen, zorg, financiën, belastingontheffingen en het aanvragen van hulpmiddelen. . 2007 – 2013 Vrijwilliger bij en penningmeester en secretaris van de Stichting Welzijn Menterwolde. Deze stichting was verantwoordelijk voor het beheer van de peuterspeelzalen, het algemeen maatschappelijk werk en de coördinatie van de mantelzorgvrijwilligers. Betrokkene was tevens actief als vrijwillig

ouderenadviseur. 2007 – 2014 Vrijwilliger bij de Zwemclub ZCM’86 Muntendam. Hij was actief als redacteur en bezorger van het verenigingsblad. Daarnaast was hij verenigingsfotograaf en chauffeur voor wedstrijden. Verder leverde hij hand-en-spandiensten. 2013 -heden

Vrijwilliger belastingservice te Muntendam. Betrokkene helpt ouderen bij het invullen van hun belastingformulieren en het bijhouden van hun administratie. 2014 – 2018 Secretaris van de Participatieraad Menterwolde. Betrokkene zette zich in voor jeugdhulp en de uitvoering van de WMO alsmede de Participatiewet. 2014 – 2018 Penningmeester en secretaris van de Stichting Dorpshuis Muntendam. Betrokkene werd aangezocht door de gemeente voor deze functie voor het liquideren van de stichting. Betrokkene stak veel tijd in een oplossing voor de juridische afwikkeling.

Daarnaast was de heer Pater verzorger en ondersteuner van zijn moeder (1993-2003) en ondersteunde hij de moeder van zijn schoondochter bij het tuinonderhoud en ziekenhuisbezoek. Tot slot was hij voorheen ook bestuurslid van de lokale begrafenisvereniging.





De heer S.H. (Herman) de Wind is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 75 jaar en komt uit Hoogezand.



Verdiensten van de heer De Wind:

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer De Wind werkte van 1978-2011 als koster bij de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer, maar sinds zijn pensioen heeft hij zijn activiteiten vrijwillig voortgezet. Naast zijn reguliere werkzaamheden zamelde hij kleding in voor Polen en regelde hij de verhuur van het kerkelijke zalencentrum. Toen in 2007 de lokale R.K. parochie besloot om hun kerk te verkopen wegens teruglopende kerkbezoekers nam hij het initiatief voor het inrichten van een rouwkamer in ‘zijn’ zalencentrum zodat uitvaarten lokaal plaats konden blijven vinden voor zowel protestantse als voor rooms-katholieke uitvaarten.”



Zijn verdiensten uit vrijwillige activiteiten zijn (voor de Gereformeerde Kerk ‘Ontmoetingskerk’ te Sappemeer (thans Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer):

1977 -heden

Vrijwilliger en ouderling. Hij verricht onder andere ziekenbezoek en treedt op als klusjesman. Verder ondersteunt hij de wekelijkse eredienst en verzorgt hij de trouw- en rouwdiensten. Gesteld wordt dat hij de drijvende kracht is om de lokale eredienst in stand te houden. 1979 – 1986

Jongerenbegeleider. Betrokkene was verantwoordelijk voor de jeugd in de leeftijd 12 tot 18 jaar. Hij was onder andere medeorganisator van de tweewekelijkse disco voorde hele jeugd van Hoogezand-Sappemeer (150 – 200 deelnemers). 1982 – 1994

Begeleider van de jongerensoos ‘Tjoes’ te Sappemeer (30 – 40 leden). 1982 – 2009 Organisator van de inzameling spullen voor de rommelmarkt. 1990 – 1994 Lid van een groep vrijwilligers voor het inzamelen van kleding voor Polen. 2001 – 2018 Organisator van de rommelmarkt. 2006 -heden Vrijwilliger bij het Stiltecentrum ‘Brandpunt. Dit is het christelijke rouwcentrum in het Zalencentrum ‘Brandpunt van de Protestantse Gemeente Hoogezand-Sappemeer. Betrokkene is actief als beheerder en begeleidt nabestaanden tijdens de opbaring en het afscheid van hun naasten. Ook verzorgt hij de schoonmaak en de catering. Recent werd het centrum onder zijn leiding uitgebreid met een vierde en later nog een vijfde rouwkamer. Tenslotte heeft hij een luisterend oor voor de nabestaanden en verzorgt hij de tuinen. 2011 – 2015 Vrijwilliger ouderenpastoraat te Hoogezand. Betrokkene verricht bezoekwerk en verzorgt het vervoer van ouderen voor dokters- en ziekenhuisbezoek. 2011 -heden Vrijwilliger tuinonderhoud te Sappemeer. 2011 – 2019 Ondersteuner van mindervaliden. Betrokkene doet voor hen de boodschappen.





De heer H.F.J. (Henk) Meijer is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is 61 jaar en komt uit Overschild.



Verdiensten van de heer Meijer:

Burgemeester Hoogendoorn: “De heer Meijer zet zich al jaren in voor de (vecht)sport. Hij verrichtte daar activiteiten die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben met een (intern)nationale uitstraling en betekenis. Zo was hij niet alleen bondscoach taekwondo in Nederland maar ook in Frankrijk en Griekenland. Hij zou de onderscheiding eigenlijk gisteren krijgen (25 april) tijdens het dertigste Henk Meijer Chaos Jeugdtoernooi (taekwondo) in Groningen, maar door corona ging dat helaas niet door. “



Henk Meijer is sinds 1983 eigenaar van en hoofdcoach bij het Taekwondo Center te Groningen, dat ook wel bekendstaat als de Taekwondoschool Henk Meijer. In de periode 1980-1988 was hij atleet bij de taekwondobond Nederland. Hij werd vijfmaal Nederlands kampioen en won vijfmaal de Dutch Open, werd derde op het EK 1980 en eerste op het EK 1982. Op het WK 1983 werd hij derde. Het hoogtepunt van zijn carrière was het behalen van goud op het WK 1985, waar hij de eerste niet-Koreaan was die een wereldtitel behaalde in Zuid-Korea. Door deze overwinning kreeg het Nederlandse en het internationale taekwondo een boost. Daarna werd hij derde op het WK 1988. Hij sloot zijn carrière als topsporter af met zijn deelname aan de Olympische Spelen 1988, waar taekwondo als demonstratiesport werd getoond.



In de periode 1990-1994 was hij onbezoldigd bondscoach van het Nederlandse Nationale Seniorenteam en, als voorbereiding op de (kwalificaties voor de) Olympische Spelen werd hij fulltime bezoldigd bondscoach (1997-2004). Hij trainde de deelnemers aan de Olympische Spelen van 2000 en 2004. Daarna werd hij bondscoach van het Franse (2005-2008) en het Griekse (2010-2011) nationale team. Hij coachte de sporters voor negen EK’s en tien WK’s. Vervolgens werd hij door het toenmalige ministerie van Volksgezondheid en het NOC*NSF gevraagd om trainingen te geven in Suriname, om daar het taekwondo te ontwikkelen.



Als eigenaar van de Taekwondoschool Henk Meijer leidde hij diverse kampioenen op. Hij leidde in de jaren negentig een professioneel demonstratieteam op dat de sport demonstreerde in binnen- en buitenland tijdens vechtsportgala’s en -beurzen. Tegenwoordig is dit team met name actief op regionaal niveau binnen het onderwijs, vechtsportclubs en tijdens sportevenementen en bijvoorbeeld Koningsdag.



Hij organiseert sinds de jaren negentig jaarlijks het Henk Meijer Chaos Jeugdtoernooi te Groningen. Daarnaast coacht en begeleidt hij de talenten binnen zijn club of kennissenkring. In samenwerking met de Stichting Leergeld Groningen e.o. biedt hij jonge leden de mogelijkheid om tegen een gereduceerd tarief te sporten. Hij verleent tevens zijn medewerking aan diverse seminars van andere (vecht)sportclubs.

Voor zijn verdiensten voor de promotie van het taekwondo is Henk Meijer in 2013 opgenomen in de Taekwondo Hall of Fame te Las Vegas.

