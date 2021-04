Brandweer Borger bevrijdt kind uit bord

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 27 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZACHTE KONINGSDAG | DONDERDAG REGENKANSEN

Een zwakke tot matige oostenwind maakt er vandaag een mooie en zachte koningsdag van. Er zijn flinke zonnige perioden en af en toe zijn er bewolkt momenten. En door de zon stijgt de temperatuur naar 13 of 14 graden, bij windkracht tot 2 tot 3.

Door die temperatuurstijging wordt het ook vanavond en vannacht minder koud, met een minimum van 1 tot 2 graden. Er is nog wel kans op vorst aan de grond, het blijft vrij helder met enkele wolkenvelden. Morgen is er opnieuw veel zon en daarmee wordt het 15 of 16 graden.

Het blijft morgen droog maar morgenavond raakt het bewolkt en donderdagnacht is er kans op een bui. Daarna lijkt de donderdag -voor de verandering- flinke perioden met regen te brengen. En bij een noordenwind zal het dan niet warmer worden dan 11 of 12 graden. Dus het zachte weer duurt maar even, en ook vrijdag en het weekend zijn niet warm. Er is dan nog kans op een bui, maar er is ook af en toe zon en er is aan het einde van de week ook niet veel wind.