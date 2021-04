Percentage positieve coronatesten gestegen, stabilisatie ziekenhuisopnames

NEDERLAND – In de afgelopen week, van 21 tot en met 27 april, nam het aantal nieuwe meldingen van positief geteste personen licht toe naar 55.097 meldingen (+2%). Het percentage positieve testen steeg afgelopen week van 10,1% naar 10,6%. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames was vergelijkbaar met de week ervoor.

Afgelopen week zijn 1.661 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, nagenoeg gelijk aan de week ervoor toen 1.672 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden 374 nieuwe opnames op de IC intensive care ’s gemeld, ook nagenoeg gelijk aan de week ervoor toen er 375 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

De afgelopen kalenderweek lieten 487.294 mensen zich testen. Dat is ongeveer gelijk (-1%) aan de week ervoor. In de afgelopen week kregen 317 mensen per 100.000 inwoners een positieve corona testuitslag. Het aantal meldingen van het aantal positieve coronatesten per 100.000 inwoners steeg in bijna alle leeftijdsgroepen. Alleen in de leeftijdsgroep 70 tot en met 79 jaar was geen stijging zichtbaar. In de leeftijdsgroep 0 t/m 12 jaar was de stijging in het aantal meldingen het grootst (+12%) in vergelijking met de week ervoor.

Het reproductiegetal van 12 april, op basis van meldingen van positieve testen, bleef met 1,05 (ondergrens 1,01 – bovengrens 1,07) geheel boven de 1 en nagenoeg onveranderd aan de week ervoor (1,06). Als het reproductiegetal boven de 1 ligt, neemt het aantal mensen dat besmet raakt toe. Een reproductiegetal van 1,05 betekent dat 100 mensen die corona hebben, 105 andere mensen besmetten.

Het reproductiegetal voor ziekenhuisopnames was op 12 april 1,01 (ondergrens 0,88 – bovengrens 1,15). Het reproductiegetal op basis van IC intensive care opnames lag op diezelfde datum op 1,04 (ondergrens 0,76 – bovengrens 1,35). Bij de berekening van deze twee reproductiegetallen zijn door de kleinere aantallen de onzekerheden groter.

Besmettelijke personen

Het aantal besmettelijke personen, dat zijn mensen die besmet zijn met het virus en die in de fase van de infectie zijn dat zij anderen kunnen besmetten, is in één week tijd flink gestegen van 162.000 (12 april) naar ruim 181.000 op 19 april.

Bron: Rijksoverheid