Auto belandt in voortuin Beerta

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 28 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

ZACHTE DAG | MORGEN REGENACHTIG

Het is vandaag nog vrij zonnig met enkele wolkenvelden, maar vanavond is het overwegend bewolkt en dan is er kans op een bui. Het is na gisteren opnieuw een zachte dag, want de temperatuur stijgt naar 15 of 16 graden. De wind is vandaag matig uit het noordoosten: dat is windkracht 3 tot 4.

Morgen is het een ander verhaal want dan ligt een depressie dichtbij over de grens in Duitsland. Dat geeft bewolking en vannacht zijn er een paar buien, maar overdag zijn er flinke perioden met regen. Met een noordenwind wordt het ook vrij koud, de maximumtemperatuur is maar 11 of 12 graden. Totaal kan er morgen wellicht 10 mm aan regen vallen.

Vrijdag is die depressie zelf weer weg, maar het is dan nog wisselvallig met wat zon, wolken, en een paar lokale buien. In het weekend is er ook kans op een bui, maar meestal is het dan droog met iets meer opklaringen en niet veel wind. Maximum vrijdag en zaterdag rond 12 graden, zondag iets lager.