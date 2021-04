Ommelander Ziekenhuis doet onderzoek naar patiënten die niet verschijnen op afspraak

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 29 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

EINDELIJK REGEN | VOORLOPIG OOK FRIS

Het weer is vandaag totaal anders dan de laatste tijd, want door een depressie boven het oosten van het land is het bewolkt en valt er regelmatig wat regen. Zeker vanmiddag en vanavond zal het langer achter elkaar regenen: in totaal kan er tot middernacht zo’n 15 mm aan regen gaan vallen. Dus dat is goed tegen de droogte, maar er is maar weinig of geen zon en de maximumtemperatuur is met 10 of 11 graden ook niet hoog. De wind is vanochtend zwak tot matig uit het noordoosten, vanmiddag komt er een matige tot krachtige noordwestenwind.

Vannacht is het droger met een enkele bui en een paar opklaringen, morgen krijgen we een lichte nasleep van vandaag met wisselende bewolking en af en toe een paar buien. Maximum morgen rond 12 graden en een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

In het weekend zijn er meer opklaringen en is het de meeste tijd droog, vooral zondag zou nog een bui kunnen vallen. Meest matige westenwind in het weekend en middagtemperatuur op de zaterdag rond 12 graden, zondag rond 10 graden. Na het weekend blijft het vrij fris, en de kans op regen neemt dan weer toe.