Politie onderzoekt vijf drugsafvaldumpingen in Groningen

PROVINCIE GRONINGEN – Op vijf plekken in de provincie Groningen is in korte tijd drugsafval aangetroffen.

Dit afval is tussen 9 en 12 april gevonden en vermoedelijk afkomstig van een plek waar synthetische drugs wordt geproduceerd. “Het dumpen van dit soort afval kan erg gevaarlijk zijn voor voorbijgangers”, zegt Ariane van der Windt, operationeel specialist in het basisteam Ommelanden-Noord. “Stel dat spelende kinderen deze vaten met chemische vloeistoffen vastpakken en dampen inademen. Bovendien is het heel schadelijk voor het milieu. Door lekkende vloeistoffen raakt de bodem ernstig vervuild, wat grote gevolgen heeft voor het grondwater en oppervlaktewater. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van dit afval.”

Bij het produceren van drugs ontstaat er afval. De drugsproducenten willen van dit afval af en dumpen dit vaak ergens in de natuur of op een afgelegen plek. Dit is gevaarlijk voor je gezondheid en het milieu. Het kan bijvoorbeeld voor ademhalingsproblemen zorgen. Ook worden er soms gasdrukhouders aangetroffen die kunnen ontploffen. Als er meerdere stoffen gedumpt zijn, kunnen die zelfs samen een chemische reactie vormen. Drugsafval bevat vaak hele sterke zuren en basen. Als dit in onze grond terecht komt raakt de bodem behoorlijk vervuild. Het duurt jaren voor de natuur om dit zelf te compenseren. Vaak lukt dit niet en is het saneren van de grond de enige optie. Daarnaast kan een gelekte vloeistof in het grondwater of oppervlaktewater terecht komen. Dit kan grote gevolgen hebben voor het drinkwater en de planten en dieren die in het water leven.

Tussen 9 en 12 april 2021 zijn er op vijf verschillende plaatsen jerrycans en vaten gevonden. In de jerrycans zaten verschillende vloeistoffen die nu worden onderzocht. Er is een sterk vermoeden dat dit afkomstig is van een drugslab. “Het is opvallend dat er in één weekend op verschillende plaatsen vergelijkbare jerrycans zijn gevonden”, zegt Ariane van der Windt. “We willen achterhalen wie de vaten daar heeft gedumpt en waar het vandaan komt. Wij kunnen dit niet alleen en vragen de inwoners van Groningen ons te helpen. Wie heeft iets bijzonders gezien of gehoord rondom de dumpplekken in de dagen voordat het gevonden werd? Daarnaast zijn we ook op zoek naar camerabeelden in de buurt. Wellicht zijn daar de eventuele dader(s) op te zien op hun weg naar de dumpplek.”

Vijf locaties

Groningen – Eemskanaal ZZ: vrijdag 9 april rond 13.30 uur zijn er aan het Eemskanaal ZZ twaalf jerrycans aangetroffen met verschillende chemische stoffen er in.

Kropswolde – Strandweg: vrijdag 9 april rond 14.30 uur zijn er zestien jerrycans aangetroffen aan de Strandweg. Hiervan waren er een aantal leeg, maar het grootste gedeelte was gevuld met een chemische stof.

Winsum – Trekweg Naar Onderdendam: vrijdag 9 april rond 21.00 uur vond een voorbijganger op de Trekweg Naar Onderdendam tien gevulde jerrycans.

Matsloot – Matsloot: zaterdag 10 april zijn er zes jerrycans aangetroffen met daarin een onbekende stof op de Matsloot in Matsloot. Ook stond er een grote blauwe ton met kunststoffen slangen er in. Een getuige heeft verklaard dat het er de avond er voor (vrijdag 9 april) al stond.

Groningen – Noorddijkerweg: maandag 12 april kreeg de politie een melding dat er eerder dat weekend op het parkeerterrein aan de rand van het Beijemerbos drie vaten waren aangetroffen. Een loonbedrijf heeft ze in het weekend aangetroffen en weggehaald.

Heb je informatie of camerabeelden? Neem contact met de politie op via 0900 – 8844. Meldingen en tips van burgers zijn onmisbaar bij de aanpak van dit soort criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers.

Drugsafval gevonden?

Kom je gedumpt (drugs)afval tegen? Raak het niet aan, maar bel direct met de gemeente of politie. Zie je iemand afval dumpen? Bel direct met de politie. Check deze website voor meer informatie.