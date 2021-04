ANLOO – Op de Annerweg in Anloo is in de nacht van donderdag op vrijdag rond half één is een auto tegen een boom gereden.

Brandweer Annen, ambulance en politie kwamen naar de opgegeven locatie. De bestuurder was inmiddels uit de auto en is onderzocht in de ambulance op letsel, maar hoefde niet mee voor opname.

Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.

Brandweer Annen heeft de auto veilig gesteld.

Berger Hamstra uit Tynaarlo heeft de auto geborgen.

Ingezonden door Van Oost Media