DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Surwold

Tussen 23 en 24 april is aan de Eichengrund in Surwold een wegafzetting aangereden. Er ontstond een schade van meerdere honderden euro’s. De veroorzaker van de schade reed vermoedelijk in een VW Polo. Deze auto is waarschijnlijk aan de voorkant ernstig beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg.

Papenburg

Op 10 april is tussen 15.30 en 16.15 uur op de parkeerplaats bij een vaccinatie locatie aan de Ölmühlenweg in Papenburg een grijze Kia aangereden. De wagen raakte aan de linkerkant beschadigd. De schade wordt op 500 euro geschat.

Meppen

Donderdagmiddag is tussen 16.50 en 17.20 uur aan de Fürstenbergstraße in Meppen een grijze Audi A4 aangereden. De auto stond geparkeerd op de parkeerplaats bij de Lidl. De veroorzaker is doorgereden.

Sögel

Tussen woensdag en donderdag is ingebroken bij een in aanbouw zijnde sporthal aan de Tünneken in Sögel. Er werd diverse soorten gereedschap gestolen. De hoogte van de schade moet nog worden vastgesteld.