Maandelijkse sportieve activiteit “Bolletje Pijltje Wandelroute door Veendam Noord”

VEENDAM – In de maand mei 2021 heeft Veendam Beweegt van de gemeente Veendam een nieuwe wandeltocht uitgezet. De route van ongeveer 3 kilometer gaat door Veendam Noord. Na het aanmelden wordt de route per mail aan u verzonden. U kunt deze individueel of in duo’s lopen wanneer u dat zelf wilt.

Bolletje Pijltje Wandelroute

Bij deze wandeling is het tellen van kruispunten belangrijk. Kaartlezen is niet nodig. Deze wandelroute is ook geschikt voor rolstoelgebruikers.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via veendambeweegt@veendam.nl. Na het aanmelden ontvangt u per mail de wandelroute aan de hand van de Bolletje Pijltje kaarten. Na het aanmelden kunt u zelf bepalen wanneer u de puzzelwandeltocht gaat lopen. Zorg ook bij het lopen van de route dat de coronamaatregelen worden opgevolgd.

Puzzelwandeltocht April

De puzzelwandeltocht van april 2021 is veel aangevraagd en gelopen. Daarnaast zijn er leuke en positieve reacties over binnen gekomen. Blijf in beweging en doe ook deze maand mee!

Veendam Beweegt!

Veendam beweegt is het platform van de gemeente Veendam waarop een overzicht staat met alle sport- en beweegactiviteiten die georganiseerd worden in de gemeente. Deze website is de verzamelplaats voor alles wat met sport en bewegen te maken heeft. Het platform bevat informatie voor inwoners, sportverenigingen en scholen. Ook alle sportaanbieders en het laatste sportnieuws uit de gemeente staan op het platform vermeld. Blijf op de hoogte van alle sportieve activiteiten via: www.veendambeweegt.nl

Ingezonden