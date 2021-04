Negen dagen bussen in plaats van treinen Groningen – Groningen Europark

GRONINGEN – Van zaterdag 8 mei tot en met zondag 16 mei rijden er geen treinen tussen station Groningen en Groningen Europapark. Aanpak Ring Zuid is deze negen dagen bezig met grote werkzaamheden ter hoogte van het viaduct van de zuidelijke ringweg (N7) over het spoor bij de Verlengde Lodewijkstraat. Project Groningen Spoorzone werkt deze periode op en rond station Groningen. NS zet bussen in voor reizigers van NS en Arriva.

Gevolgen voor de treinreis:

Van zaterdag 8 mei tot en met zondag 16 mei rijden er geen treinen tussen station Groningen en Groningen Europapark.

Dit heeft invloed op de trajecten tussen Groningen en Assen, Veendam, Winschoten en Weener (D). Een verbetering voor reizigers is, dat bij werkzaamheden rond station Groningen, treinen nu voor het eerst tot Europapark door kunnen rijden omdat dit station daar vorig jaar voor is uitgebreid. Busreizen zijn hierdoor een stuk korter.

NS zet voor de reizigers van deze trajecten bussen in tussen de twee stations.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd. De extra reistijd kan oplopen tot 15 minuten.

Het meenemen van fietsen in de treinvervangende bussen is niet mogelijk.

Voor veel reizigers van/naar de stad, is de beste optie om niet via het Hoofdstation, maar rechtstreeks naar Groningen Europapark te lopen of fietsen. Bij Groningen Europapark staan extra fietsenrekken. Houd rekening met een omleiding vanwege de afsluiting van de Verlengde Lodewijkstraat.

Geldig vervoerbewijs en reis plannen

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Alle reizigers, van zowel NS als Arriva, moeten uitchecken op het station en daarna weer inchecken bij de NS-bussen. Reizigers met een Sterabonnement wordt geadviseerd gebruik te maken van de hierna genoemde bussen van Qbuzz. Reizigers kunnen hun reis plannen via de reisplanner in de NS-app of Arriva-app en/of via de websites van NS (www.ns.nl) en Arriva (www.arriva.nl).

Extra bussen Qbuzz

Naast de treinvervangende bussen rijden er een aantal lijnen deze periode van/naar station Europapark vaker en langer gedurende de dag. Q-link 2 tussen Europapark en Zernike rijdt, via UMCG en Station Groningen Noord, extra vroege ritten en ook ’s avonds en op zondag. Ook rijdt er een extra stadslijn, lijn 17 tussen station Europapark en Kardinge via de Sontweg. Deze lijn rijdt 2 keer per uur en sluit onder andere aan op de Intercity’s.

Werkzaamheden Aanpak Ring Zuid

Tijdens deze negen dagen wordt er voor het project Aanpak Ring Zuid een nieuw spoordek op zijn plaats onder het spoor ingereden. Aannemer Combinatie Herepoort bouwt al sinds eind vorig jaar aan het spoordek, op een plek naast het spoor. Het is een grote betonnen deksel, die ongeveer 5 miljoen kilo weegt. Voor het inrijden gebruikt de aannemer speciale platte wagens met meerdere wielen, ook wel SPMT’s (Self-Propelled Modular Transporter) genoemd. Deze rijden het spoordek voorzichtig naar zijn nieuwe plek. Het spoor ter hoogte van de ringweg moet hiervoor eerst helemaal worden weggehaald. Nadat het spoordek op zijn plek ligt, wordt het spoor weer teruggebouwd. De hele operatie is vanaf 8 mei te volgen via de webcam op de website van Aanpak Ring Zuid.

Afsluitingen van wegen

Vanwege deze werkzaamheden is ook de Verlengde Lodewijkstraat afgesloten voor alle verkeer bij de onderdoorgang onder de zuidelijke ringweg. Fietsers en voetgangers naar station Groningen Europapark moeten daarom omlopen of fietsen. Ook de Helperzoom is ter hoogte van de zuidelijke ringweg dicht voor autoverkeer.

Werkzaamheden Groningen Spoorzone

Project Groningen Spoorzone werkt van zaterdag 8 mei (00.00 uur) tot en met maandag 17 mei (04.30 uur) dag en nacht op en rond station Groningen. Momenteel wordt aan de zuidzijde gewerkt aan de bouwkuip van de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling. In deze periode werkt de aannemer ook op het station zelf aan onder ander de bovenleiding, het aanpassen van perrons en het verwijderen van perronkappen. De looproutes op het station zijn tijdens en na deze werkzaamheden anders.

Verdere werkzaamheden spoor Groningen hemelvaartweekend

Van donderdag 13 mei tot en met zondag 16 mei rijden er geen treinen tussen Groningen en Delfzijl. Van vrijdag 14 mei tot en met zondag 16 mei rijden er geen treinen tussen Groningen en Roodeschool en rijden de treinen van de laatste twee avondritten tussen Groningen en Zuidhorn niet. Arriva zet bussen in. ProRail vernieuwt op deze trajecten delen van het spoor. Op de stations Baflo en Usquert zijn perronwerkzaamheden en in Bedum werkt ProRail aan een onderdoorgang.

Bron: Groningen bereikbaar