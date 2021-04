Onderwerpen radioprogramma Brunchroom

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 30 april, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

BUIEN | DIT WEEKEND IETS MEER ZON

Na de regen van gisteren zal het vandaag ook niet helemaal droog zijn. Want de lucht is tamelijk onstabiel en vanochtend blijft het bij wat lokale regen, maar vanmiddag zijn er meer buien en daar kunnen ook enkele flinke buien bij zijn, mogelijk eentje met onweer. Soms is er ook wat zon en veel wind is er niet, de maximumtemperatuur is ongeveer 11 graden.

Vanavond en vannacht neemt de kans op een bui af maar geheel droog zal het niet zijn en ook morgen is er kans op een bui. Verder zijn er iets meer opklaringen dan vandaag. Maxima ook morgen 11 of 12 graden, en een zwakke tot matige veranderlijke wind.

Zondag en maandag zijn vriendelijke dagen met vrij veel opklaringen en een matige wind, maar de temperatuur doet weinig en blijft onder-normaal, vanaf dinsdag is het wisselvallig met perioden met regen en meer wind.