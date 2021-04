Oproep aan alle 65-plussers: maak nu een vaccinatie-afspraak

NEDERLAND – Alle 65-plussers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie tegen het coronavirus. Veel van hen zijn ook al gevaccineerd of hebben een afspraak gemaakt. Maar nog niet iedereen. Het ministerie van VWS, het RIVM en de GGD’en doen nu een oproep aan alle 65-plussers die zich nog niet hebben laten vaccineren: maak nu je afspraak!

Via www.coronavaccinatie-afspraak.nl kan iedereen die geboren is in 1955 of daarvoor nu een afspraak maken. Mensen kunnen ook bellen met het telefoonnummer dat in hun uitnodigingsbrief vermeld staat.

Het ministerie start vandaag een mini-campagne om 65-plussers te wijzen op de mogelijkheid om alsnog een afspraak te maken. Via huis-aan-huisbladen, social media, voorlichting op overheidswebsites en via belangenorganisaties voor ouderen wil het ministerie 65-plussers bereiken.

Minister De Jonge: “Het is heel mooi dat alle 65-plussers nu zijn uitgenodigd voor een vaccinatie. Voor veel mensen is gevaccineerd worden iets waar ze al maanden naar uitkijken. En terecht. Want met vaccineren bescherm je jezelf en elkaar tegen corona. Met elke prik komen we een stapje dichterbij het heropenen van de samenleving. Ik hoop dat iedere 65-plusser die dat nog niet gedaan heeft dit weekend alsnog een afspraak bij de GGD gaat inplannen.”

Wie geboren is tussen 1956 en 1960, kan geen online afspraak maken bij de GGD. Deze mensen worden of zijn al uitgenodigd voor een vaccinatie door de huisarts. De huisartsen in de laatste provincies krijgen binnenkort vaccins geleverd om de laatste mensen uit de geboortejaren 1958, 1959 en 1960 uit te nodigen. Zodra dat zo ver is, krijgen deze mensen bericht van hun huisarts.

Bron: Rijksoverheid