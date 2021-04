Treant sluit tijdelijk operatiekamers en vermindert IC-bedden en verpleegbedden voor coronapatiënten

EMMEN, HOOGEVEEN – Per 1 mei sluit Treant Zorggroep de operatiekamers van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen, in ieder geval tot en met 15 mei. Ook wordt tijdelijk een aantal bedden voor coronapatiënten gesloten op de Intensive Care en de coronaverpleegafdeling op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen. Het lukt niet meer om de roosters rond te krijgen om de huidige zorgcapaciteit voor coronapatiënten en patiënten met andere gezondheidsproblemen in de lucht te houden.

Het aantal Intensive Care-bedden voor coronapatiënten gaat van 14 naar 12 en het aantal bedden op de coronaverpleegafdeling van 20 naar 16. Ook kunnen er tijdelijk geen patiënten uit andere regio’s worden overgenomen. In totaal zijn 3 van de 12 operatiekamers van Treant de komende twee weken geopend voor operaties. Door het nemen van deze maatregelen kan Treant de acute zorg aan patiënten in de regio blijven verlenen.

Treant is niet het enige ziekenhuis dat kampt met deze problematiek. Ook andere ziekenhuizen in het Noorden en de rest van het land geven aan dat het water hen aan de lippen staat.

Geen andere opties meer

Het tijdelijk sluiten van operatiekamers betekent dat er operaties uitgesteld moeten worden. Patiënten die dit betreft, worden persoonlijk door Treant op de hoogte gesteld. Gekeken is welke zorg medisch verantwoord uitgesteld kan worden. Een deel van de zogenoemde kritiek planbare operaties kan niet meer binnen de gestelde termijn van zes weken worden uitgevoerd. Voor patiënten die niet langer kunnen wachten op een operatie wordt gezocht naar een andere oplossing.

Treant-bestuurder Ron Akkerman: ‘We moeten helaas weer operaties uitstellen. Het gaat nu ook om operaties van patiënten met kanker. Dit is het laatste wat je wilt als ziekenhuis, maar we zien geen andere opties meer. Iedereen die kan bijspringen, springt bij. Artsen draaien dubbele diensten, verpleegkundigen werken extra. Onze medewerkers werken al meer dan een jaar keihard om zorg te verlenen aan coronapatiënten en om dagelijks de zorg te verlenen aan patiënten met andere ziekten en gezondheidsproblemen. We zien dat de grens nu echt bereikt is. Dat zien we ook aan het hoge ziekteverzuim als gevolg van de langdurige fysieke en mentale belasting. Medewerkers moeten hun welverdiende vrije dagen kunnen nemen.’

Poliklinieken en basisspoedposten blijven open

Op ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen en ziekenhuislocatie Refaja in Stadskanaal blijven de poliklinieken en diagnostische afdelingen zoals het laboratorium en de afdeling Radiologie open. Ook chemo- en infuustherapie gaat door. De basisspoedposten en Cardiac Triage Units zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur open voor niet-levensbedreigende situaties.

Ingezonden