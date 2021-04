Vaarseizoen voor recreatievaart 1 mei van start

PROVINCIE GRONINGEN – Het vaarseizoen voor de recreatievaart gaat zaterdag 1 mei weer van start. Bruggen en sluizen in de provincie Groningen worden dan vaker en ruimer bediend voor de scheepvaart. Het recreatieseizoen loopt tot 1 oktober.

Als vaarwegbeheerder is de provincie verantwoordelijk voor de bediening van veel bruggen en sluizen in Groningen. Tussen 1 mei en 1 oktober gelden er verruimde bedieningstijden op de meeste vaarwegen, om de recreatievaart ruim baan te geven tijdens het vaarseizoen. Op een aantal vaarroutes worden de bruggen en sluizen door gemeenten en waterschappen bediend.

Op afstand

Vaak worden bruggen op afstand bediend door de provincie, vanaf de post Oostersluis, Lauwersoog, Grijpskerk of Farmsum. Ook in de stad Groningen wordt door de gemeente Groningen een groot aantal bruggen op afstand bediend, vanaf het gemeentelijke Havenkantoor. In sommige gevallen kan de recreant de brug of sluis zelf bedienen of is er een brugwachter op locatie.

Gestremde bruggen

De Ellerhuizerbrug tussen Zuidwolde en Bedum wordt dit jaar gerenoveerd en niet bediend voor de scheepvaart. Vaarverkeer over het Boterdiep in de richting van Bedum en Uithuizen kan omvaren via Winsum. De vaarroute voor toeristische boten van en naar het Pekeler Hoofddiep is het gehele vaarseizoen gestremd door de slechte staat van een aantal bruggen in Pekela.

Meer informatie

De nieuwe bedieningstijden zijn te vinden op onze pagina over vaarwegen. De informatie over onze bruggen, sluizen en bedieningstijden staat ook in een folder, op klein formaat, die makkelijk te raadplegen is tijdens het varen. De folder is hier te downloaden of vanaf 19 mei op te halen bij jachthavens of sluizen. De vele bijzondere vaarroutes in onze provincie zijn te bekijken op www.routesingroningen.nl.

Ingezonden