Vrijheidsliedjes #7: Léon Masembe (Flows) – ‘Flows-Vrijheid’

GRONINGEN – Als onderdeel van het provinciaal programma 75 Jaar Vrijheid presenteren zeven Groningse acts elk een nummer dat gebaseerd is op een verhaal over de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Groningen. Het zevende en laatste Vrijheidsliedje is ‘Flows-Vrijheid’ door Léon Masembe.



Het nummer ‘Flows-Vrijheid’ van Léon Masembe alias Flows kwam op een toevallige wijze tot stand. Waar sommige artiesten zich laten inspireren door een verhaal, begon Léon met een paar filosofische vragen en één enkele zin voor het refrein. Met de oproep voor Vrijheidsliedjes in zijn achterhoofd spitte hij de databank aan verhalen door. Tijdens het schrijven van het nummer besefte Léon dat vrijheid niet zo vanzelfsprekend is. “Bij het lezen van het verhaal sta je weer stil bij de vele mensen die hebben gestreden en geleden voor onze vrijheid. Zonder die strijd en zonder de bevrijding zou de wereld er vandaag de dag heel anders uit zien.”



Léon Masembe (Flows)

Léon begon met muziek maken in 2018. Met het collectief Alumni World zorgde hij voor te gekke clubmuziek en toffe huisfeestjes. Flows is tevens professioneel danser en dus een echte muziekliefhebber. Vrijheid staat centraal in het creatieve proces van Flows en gaat graag verschillende kanten op. “Ik wil mezelf niet beperken of in een hokje plaatsen. De ene track klinkt daardoor heel modern en stoer, de andere juist weer heel emotioneel of old school. Afwisseling is belangrijk” aldus Flows.



Dit project wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, Provincie Groningen, Stichting Pandeon, Centrum Groninger Taal & Cultuur en POPgroningen.

