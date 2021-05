Druk in Martini Ziekenhuis onverminderd hoog

GRONINGEN – De druk in de noordelijke ziekenhuizen blijft onverminderd hoog. Daarom blijft het Martini Ziekenhuis ook komende week nog opereren op zes Ok’s. Dit is helaas noodzakelijk om de zorg te kunnen blijven geven. Ze kijken zorgvuldig welke patiënten wél voor een operatie in aanmerking komt. Door slim te plannen proberen ze de beschikbare capaciteit maximaal te benutten.

‘Vooral de krapte in de personele bezetting en het welzijn van het zorgpersoneel baart de ziekenhuizen zorgen. De druk in de ziekenhuizen blijft hoog en zal mogelijk nog iets toenemen, met name op de IC. De personele bezetting is krap en volgende week is het meivakantie. Er wordt een beroep gedaan op zorgmedewerkers om te helpen om de roosters voor volgende week rond te krijgen. Dit gebeurt op vrijwillige basis. Waar dat niet lukt, wordt de reguliere zorg verder afgeschaald om het personeel dat al zo lang onder druk staat een paar welverdiende vrije dagen te kunnen geven. Ook dit beeld in de berichtgeving van de AZNN wordt herkend in het Martini Ziekenhuis. We kijken uit naar het moment dat er zoveel mensen gevaccineerd zijn dat de besmettingscijfers dalen en de aanhoudende druk op het zorgpersoneel afneemt. In tussentijd roepen we iedereen op zich aan de maatregelen te blijven houden en laat je vooral vaccineren als je een uitnodiging krijgt. Zo kun jij ons helpen om de druk op de zorg te verminderen.

Bron: Martini Ziekenhuis