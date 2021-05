STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was Marja Bos oet Vriescheloo te gast bie Diverdoatsie.

Het programma wer, zoas wie wint binnen, opent mit het Grunnings volkslaid ditmoal zongen deur Eltje Doddema.

Onze gast van vanmörgen was Marja Bos oet Vriescheloo. Marja het ain gedailde daarde pries wonnen mit heur gedicht Leste zummer. Het juryrapport zegt hierover: Emotioneel en breekboar. Ofschaid/acceptoatie vanuut ’t gevuil; droagen mit woardighaid.

Dit was de 26ste schriefwedstried oetschreven deur de gemainte Westerwolde. Mit mekoar binnen wie bliede dat dit deur de gemainte meugelijk moakt wordt. Het is ook van groot belang dat op dizze menaaire aandacht besteed wordt aan de Ggrunniger toal, want zoas wie konden lezen in de kraant van zoaterdag is het inde van het dialect in zicht. Dat zoal toch hail jammer wezen, wie kinnen veul vrumde taolen leren, woarom din b.v. gain Grunnings!

Ook Luuk Houwing was der vanmörgen en het ons weer loaten heuren wat ter in Heubeltjeburen goande was. Het verschil tussen trekken en trekken kwam aan de orde. Gezain de aankondiging is ’t Inde van ‘’t verhoal toch aans as dat je zollen dinken. Het verhoal kinnen je nog weer heuren via uitzending gemist van RTV Westerwolde.

Wie hebben het nog even had over de activiteiten rond Keuningsdag wat over ’t algemain in de dorpen hail rustig was. Ook het herdenken en gedenken kwam nog aan de orde het is goud dat we blieven herdenken, dat vrijheid van groot belang is.

Wie hebben kinnen luusteren noar zang en muziek van Hans van der Lijke Klaas Spekken, Josien Bakker, Stroatklinkers, Ede Stoal en de Esperando’s

Techniek: Cees Sweep

Soamenstelling en presentoatie; Janny de Vries