Met een levensgrote muurschildering bedankt Sjinkie Knegt medewerkers van het Martini Ziekenhuis

GRONINGEN – Met een levensgrote schildering bedankt Sjinkie Knegt, shorttracker, de medewerkers van het Martini Ziekenhuis.

Van zijn sponsor kreeg Sjinkie en zijn teamgenoten elk een muurschildering aangeboden. Samen met de Groningse kunstenaar Michel Velt (foto), maakte hij een persoonlijk en uniek schilderij om zijn dankbaarheid te tonen en ter inspiratie voor alle patiënten. Sjinkie schenkt het kunstwerk aan het Brandwondencentrum Groningen: ‘Ik wil graag iets terug doen voor de tijd dat ik hier heb gelegen. Een blijvende herinnering zoals ik die ook heb.’

‘Dit prachtige kunstwerk is een inspiratie voor ons allemaal; zowel voor patiënten als medewerkers in het ziekenhuis. Brandwondenzorg gaat niet alleen over genezen van de brandwonden, legt Sonja Scholten brandwondenarts in het brandwondencentrum Groningen uit. ‘De behandeling richt zich op een zo volledig mogelijk herstel van de patiënt. Om weer te kunnen doen, wat belangrijk is voor de patiënt. Voor Sjinkie was dat weer op het ijs staan en presteren op het hoogste niveau. Sjinkie laat zien dat dat ondanks de littekens toch mogelijk is! Dat alleen is al een gouden medaille waard. Hoe mooi zou het zijn als hij deze ook wint op de olympische spelen!

Bron: Martini Ziekenhuis