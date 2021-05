Reservepotjes kinderboerderij Bad Nieuweschans raken leeg

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 1 mei, 09.00 uur. Door John Havinga

GELEIDELIJK WAT ZON | ENKELE BUIEN

We beginnen met zwaar bewolkt weer, maar de zon komt er bij en daarbij zal de temperatuur vanmiddag oplopen naar 10 à 11°C, bij een zwakke NW (rond 2 Bft). De lucht is nog steeds onstabiel en vanmiddag zullen er dus wel enkele buien ontstaan. De kans op onweer is klein, maar wel aanwezig.

Vanavond en vannacht blijft het droog met opklaringen en de storing en onstabiele lucht trekken dan weg naar het noorden. In de opklaringen en rustige nacht zakt het kwik naar 2 à 3 graden met op uitgebreide schaal nevel en lokaal mist(banken).

Zondag een leuke dag met zon en stapelwolken en droog weer. De wind komt uit het noordwesten tot noorden en daarmee zal de maximumtemperatuur niet veel hoger komen dan 10°C.

Daarna wordt het wisselvallig en veel buien en regen. Maandag komen er al gauw buien toneel en dan wordt het half tot zwaar bewolkt, bij maxima rond 12°C. Dinsdag wordt een serieus natte dag, met regen en buien en ook flink wat wind. De woensdag staat in het teken van buien en ook dan staat er veel wind. De temperatuur zal dinsdag en woensdag op een lager niveau liggen rond 9 à 10°C.