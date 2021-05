Dammer Janick Lanting uit Bad Nieuweschans blijft na remise, 3e bij “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”

BAD NIEUWESCHANS – Vrijdagavond 30 april is de 5e ronde afgewerkt bij “Toernooibase Lidraughts Eighties Cup 2021”. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans ontmoette deze ronde Luca Manzana uit Italië. Deze rustig opgebouwde partij eindigde uiteindelijk in een gelijkwaardige puntendeling.

Met dit resultaat bezet Janick voorlopig de 3e plaats in groep B. De laatste ronde staat Janick Lanting, gepland tegen Hanny de Vaal-Kokshoorn uit Scheveningen die 2e staat. Hanny heeft momenteel één punt meer gescoord. Een mooie “sleutelwedstrijd” om de 2e plaats.

Het speeltempo bedraagt in dit toernooi “Fischer 45 minuten + 30 seconden per zet”.

Uitslagen 5e ronde

Willem Lep – Bhuranyu Mahajan 2 – 0

Janick Lanting – Luca Manzana 1 – 1

Joseph Jans – Hanny de Vaal-Kokshoorn 0 – 2

Stand Groep B

1. Roy Verveer Rotterdam 5 – 10

2. Hanny de Vaal-Kokshoorn Scheveningen 5 – 7

3. Janick Lanting Bad Nieuweschans 5 – 6

4. Luca Manzana Italië 5 – 5

5. Joseph Jans België 5 – 5

6. Willem Lep Britsum 5 – 3

7. Bhuranya Mahajan India 6 – 0

Spelers Damclub Winschoten vielen

niet in de prijzen bij “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021”

Het “Fitter Brein Round-robin Lidraughts toernooi DDB 2021” is maandagavond 26 april afgerond. Vanaf 1 maart zijn namelijk 9 ronden in dit “online” toernooi afgewerkt onder een speeltempo van “Fischer 25 minuten + 10 seconden per zet”. De deelnemende spelers van Damclub Winschoten, namelijk Johan Mulder uit Kropswolde en Jan Starke uit Oude Pekela kwamen deze laatste ronde niet tot scoren tegen respectievelijk Bram Scholma uit Leeuwarden en Jaap Hugen uit Hollandscheveld. Winnaar werd overigens jeugdspeler Daniël Boxum uit Emmeloord. Johan Mulder kon zijn ongeslagen status niet consolideren tegen Bram Scholma. In een ogenschijnlijk rustig eindspel, nam Johan een “gewone” ruil, die Bram beantwoordde met een verrassende combinatie. Daarna had Johan geen goede compensatie meer. Maar toch keurig 4e.

Uitslagen 9e ronde

Daniël Boxum – John Folkers 2 – 0

Jan Starke – Jaap Hugen 0 – 2

Johan Mulder – Bram Scholma 0 – 2

Yulia Bintsarovska – Fokke Smid 1 – 1

Eindstand Groep C

1. Daniël Boxum Emmeloord 8 – 11

2. Fokke Smid Leek 8 – 11

3. Sytze Spijker Hoogeveen 8 – 10

4. Johan Mulder Kropswolde 8 – 9

5. John Folkers Steenwijk 8 – 8

6. Bram Scholma Leeuwarden 8 – 7

7. Yulia Bintsarovska Kampen 8 – 7

8. Jaap Hugen Hollandscheveld 8 – 6

9. Jan Starke Oude Pekela 8 – 3

Ereklasse Team Battle

Het team van Damgenootschap Het Noorden uit Groningen, is afgelopen vrijdagavond 30 april, met Jakob Pronk uit Winschoten in de gelederen, tweede geworden in de “Ereklasse Team Battle”. Jakob wist 15 punten te vergaren, bij een speeltempo van “Fischer 3 minuten + 2 seconden per zet”. Clubgenoot Ben Dekens uit Eext was vrijdagavond teamgenoot van DTC Hijken, dat eveneens uitkomt in de Ereklasse Team Battle. Ben wist 7 punten te behalen. Team Drents Tiental Combinatie (DTC) Hijken werd nu 8e.

Onderlinge “online” competitie

Sinds 3 februari nemen de liefhebbers van Damclub Winschoten elke woensdagavond, deel aan de “online” onderlinge competitie. De leden kunnen beginnen om 19.30 uur, waarbij het speeltempo is vastgesteld op “Fischer 15 minuten + 10 seconden per zet”. Dit toernooi eindigt ’s avonds om 22.30 uur.

Ingezonden