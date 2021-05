Elektrische fietsen gestolen in Emmen

EMMEN – De laatste dagen is vier keer aangifte gedaan van diefstal van een elektrische fiets in Emmen.

Woensdag 28 april 2021 omstreeks 12:00 uur is ter hoogte van de Jumbo aan de Rietlanden in Emmen een elektrische dames fiets weggenomen. Kleur van de fiets: Mirage blue mat. De fiets is voorzien van fietstassen.

Ook werd die dag tussen 12:00 uur en 12:20 uur uit de stalling bij de Jumbo aan de Houtweg in Emmen bij de JUMBO een grijze elektrische dames fiets weggenomen.

Ook op die woensdag is tussen 11:00 uur en 12:30 uur aan de Baander ter hoogte van de Albert Heijn in Emmen een elektrische dames fiets weggenomen. De fiets stond op slot. Kleur van de fiets is grijs en was voorzien van grijze fietstassen.

Tussen woensdag 28 april 2021 om 20:00 uur en donderdag 29 april 2021 om 00:30 uur is er aan de Nijbracht in Emmen ter hoogte van de Praxis een zwarte elektrische heren fiets weggenomen. De fiets stond op slot.

De politie komt graag in contact met mensen die gezien hebben dat de fietsen werd weggenomen van opgegeven locaties en tijdstippen.

Zoals eerder gemeld werden deze week ook een Porsche en een Fiat 500 gestolen in Emmen.

Ook in Beilen zijn twee elektrische fietsen gestolen. Zie onderstaand bericht: