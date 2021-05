DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Dörpen

In de nacht van donderdag op vrijdag is ingebroken bij een woning aan de Mörikestraße in Dörpen. Er werd voor meerdere honderden euro’s aan sieraden gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Dörpen.

Papenburg

Gistermiddag is om vijf uur een poging tot inbraak gedaan bij de Aldi aan de Umländerwiek links in Papenburg. De daders beschadigden een venster, maar het lukte hen niet het pand binnen te komen. Het bedrag van de aangerichte schade wordt op 1.500 euro geschat.

Sögel

Zowel aan de Buchweizenkamp als aan de Lupinenweg in Sögel is vrijdagnacht aangebroken bij een schaftkeet. Het is niet bekend of er iets gestolen is.

Papenburg

Gistermiddag is om één uur een auto in het water langs de Splitting rechts in Papenburg beland. De 53 jarige bestuurster raakte daarbij zwaargewond. De vrouw verloor vermoedelijk de controle over haar Nissan toen zij onwel raakte. Ze werd door een 24 jarige omwonende uit haar auto gehaald. De materiële schade wordt op 10.000 euro geschat.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Vrijdag en zaterdag heeft de politie extra gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. Ondanks dat de mei-feesten ook dit jaar vanwege corona niet doorgingen werden in Emsland 37 en in Grafschaft Bentheim 17 bekeuringen uitgedeeld.

Op een parkeerplaats bij een supermarkt in Meppen maakten agenten een einde aan een bijeenkomst van vier personen. Deze personen kwamen uit vier verschillende gezinnen. Bij een tuinfeest in Lingen kregen zeven personen tussen 21 en 40 jaar uit verschillende gezinnen een bekeuring en bij een samenkomst aan de Bentheimer Straße in Nordhorn kregen vier personen een boete. Op een parkeerplaats aan de Friedrichstraße in Lingen vond een treffen van bezitters van zo’n 80 getunede auto’s aan. Er werden zeven bekeuringen uitgeschreven en 119 personen kregen een waarschuwing.