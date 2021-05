2e EXLOËRMOND – De politie heeft gisteravond onderzoek gedaan bij een gestrande auto.

Op de Tuinbouwstraat in 2e Exloërmond is gisteravond rond elf uur een auto van de weg geraakt. Of hierbij iemand gewond is geraakt is niet bekend.

De politie heeft sporenonderzoek bij de auto gedaan. Waarom dit is gebeurd, wil de politie niet zeggen. De auto is vroeg in de ochtend afgesleept.