Voorleeshalfuurtjes bij Groningse bibliotheken

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 2 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

KOELE DAGEN | DINSDAG GUUR MET REGEN

Het is een wisselvallige dag vandaag, met vrij veel bewolking maar vanmiddag en vanavond ook enkele bredere opklaringen. Verspreid valt er wat regen, vanavond is het droog en dan wordt het vrij helder. De wind neemt dan ook af, tot die tijd is er een matige noordwestenwind en de maximumtemperatuur is vanmiddag 11 graden.

Vannacht koelt het af tot +3 graden en dan neemt de bewolking weer toe. Morgen is er overdag ook veel bewolking en af en toe valt er dan wat regen of motregen. Er komt een matige zuidwestenwind bij, de maximumtemperatuur ligt morgen rond 11 graden.

Morgenavond neemt de wind toe en dinsdagnacht passeert ook een groot regengebied met veel neerslag. Dinsdag overdag is het ook wisselvallig met veel buien en een krachtige westenwind. Daarna neemt de wind wat af en blijft het licht wisselvallig met af en toe zon en middagtemperaturen rond 10 graden.