Biblionet Groningen maakt escapetour door Veendam

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 3 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIGE DAGEN | NA MORGEN DROGER

Het wordt een bewolkte en nogal grijze start van deze week, en vanochtend valt er af en toe ook wat regen en motregen. Daarbij is er ook kans op een onweersbui. Vanmiddag zijn er ook enkele buien maar de zon breekt soms ook even door. De maximumtemperatuur is 11 graden en er staat een zwakke tot matige veranderlijke wind.

Morgen is een ander verhaal want de wind neemt vanavond gestaag toe en vannacht zijn er flinke perioden met regen. Er er is dan een krachtige tot harde zuidwestenwind. Overdag zijn er morgen opklaringen en vrij veel buien, waarbij kans is op onweer en windstoten. Warm is het ook dan niet want het maximum is morgenmiddag maar 10 graden.

Van woensdag tot en met vrijdag is het wat rustiger met een matige wind en af en toe zon, maar soms ook een regen- of onweersbui. De temperatuur blijft ook dan nog bescheiden voor de tijd van het jaar, met minima rond 3 graden en maxima rond 11 graden. In het volgende weekend lijkt er een zuidenwind te komen en dan zou het snel kunnen oplopen tot rond 15 graden.