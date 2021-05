DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Gistermiddag om vier uur is bij een eenzijdig ongeval op de Papenbusch in Meppen een 49 jarige motorrijder zwaargewond geraakt. Het slachtoffer reed op zijn Yamaha Virago in de richting Hemsen, toen hij door onbekende oorzaak in de rechter berm terecht kwam. Hij vloog met zijn motor over de kop en bleef zwaargewond in de berm liggen. Hij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed van alcohol verkeerde werd daar o.a. een bloedproef genomen. Over de uitslag daarvan is niets bekend gemaakt.

Emsland/Grafschaft Bentheim

Ook al lijkt het soms de snelste, gemakkelijkste en meest comfortabele manier – wie tegen de rijrichting in rijdt op fietspaden, beschermende rijstroken of de weg als “spookfietser” rijdt, brengt niet alleen zichzelf, maar ook andere weggebruikers in gevaar. De huidige verkeersongevallenstatistieken uit 2020 maken duidelijk dat een groot aantal verkeersongevallen terug te voeren is op het feit dat fietsers niet rechts houden. Vooral op rotondes of kruispunten komen steeds weer ongelukken met ernstige gevolgen voor, omdat fietsers de oversteekplaatsen vaak in de verkeerde richting gebruiken.

Om fietsers op de juiste rijrichting te wijzen zijn in Emsland en Grafschaft Bentheim op de fietspaden zogenaamde “spookfietserspictogrammen” aangebracht. De pictogrammen zijn natuurlijk geen officiële verkeersborden, maar zijn bedoeld om spookrijders een duidelijke indicatie te geven dat ze niet de juiste kant van de rijstrook gebruiken.

“Met deze preventieve maatregelen proberen we op het gevaar te wijzen om in de toekomst minder” spookfietsers “op onze wegen te zien”, legt Heike Bahr, verkeersveiligheidsadviseur in het preventieteam, uit. Want elke fietser die in de verkeerde richting rijdt, vergroot de kans op een ongeval vele malen, aldus Bahr.

Meppen

Zaterdagnacht is op de Dr.-Eberle-Straße in Meppen een geparkeerde rode VW Up aangereden. De auto stond langs de kant van de weg geparkeerd. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen.

Rütenbrock

Vrijdagmiddag heeft de grenspolitie een 46 jarige man aangehouden. Hij werd gezocht voor diefstal. Tegen hem waren twee arrestatiebevelen van kracht.

De 46 jarige man met de Russische nationaliteit viel op toen hij via de B408 te voet onderweg was naar Nederland. De man verkeerde onder invloed van alcohol.

Omdat hij geen geldig reisdocument of een Nederlandse verblijfsvergunning kon overleggen, werd de Rus aan de Bundespolizei overgedragen. Na controle werd bekend dat de man onder een andere naam in Duitsland in 2016 veroordeeld was wegens diefstal. Hij had nog een boete van 600 euro openstaan. Omdat hij dat niet had betaald moest hij 40 dagen de cel in. Daarnaast werd hij in een onderzoek naar een andere diefstal gezocht.

De man is zaterdag door de rechter van de rechtbank in Norden veroordeeld tot 40 dagen gevangenisstraf. De man is naar een cellencomplex overgebracht. Mogelijk moet hij zich later ook nog verantwoorden voor het passeren van de grens zonder geldige reisdocumenten.