Aangepaste dodenherdenking in Wedderveer

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 4 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

WISSELVALLIG |TOT HET WEEKEND KOUD

Het wordt een buiige dag met vrij vaak regen, veel bewolking en maar af en toe zon. Bij een bui is kans op onweer en er staat een krachtige westenwind. De maximumtemperatuur is 11 graden maar meestal is het kouder.

Morgen is er maar weinig verandering met regelmatig een flinke bui en een westenwind. Ook dan is er maar weinig zon en het blijft vrij koud met middagtemperatuur rond de 10 graden. Ook morgen is bij een bui kans op onweer en windstoten.

Donderdag en vrijdag is er iets minder wind en dan komt er ook wat meer zon, maar de buienkans blijft. In het weekend is het de meeste tijd droog. Door een zuidenwind wordt het dan zachter: zaterdag kan het 15 graden worden en zondag zelfs 16 tot 18 graden.