Dodenherdenking Winschoten ook dit jaar in aangepaste vorm

WINSCHOTEN – De dodenherdenking in Winschoten was ook dit jaar in aangepaste vorm.



De coronamaatregelen staan bijeenkomsten, publiek en stille tochten nog niet toe. Wel waren er in de gemeente Oldambt krans- en bloemleggingen bij de herdenkingsmonumenten. Rond 20.00 uur was er een kleine plechtigheid aan het Zuiderveen in Winschoten.

Omdat er bij de plechtigheid geen publiek mocht zijn, was de plechtigheid live te volgen via de lokale omroep RTV GO (Ziggo: kanaal 40 of via www.rtvgo.nl) en via de Facebook-pagina van de gemeente Oldambt (https://www.facebook.com/gemeenteoldambt/).

De plechtigheid begon om 19.57 uur met de vlagceremonie bij het monument aan het Zuiderveen in Winschoten. Aansluitend om 19.59 uur startte de Taptoe en om 20.00 uur was er 2 minuten stilte. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema legde vervolgens een krans bij het monument en hield daarna haar toespraak. Tot slot droeg Karlien Kruizinga, namens het 4 mei comité, een gedicht voor.

Foto’s: Hemmo Kuiper