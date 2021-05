Groningse buikdanseres schrijft autobiografie

GRONINGEN – Onlangs verscheen het boek ‘Dansen met slangen en vuur’. Het is een autobiografie over het artiestenleven van Samiera als Groningse buikdanseres, slangenbezweerster, vuurspuwster, fakir Samiera.

Bijna 35 jaar gaf Samiera shows met boa constrictors, tijgerpythons, brandende fakkels en glasscherven. Niet in een groep, maar zelfstandig met eigen bus en roadie/chauffeur. Toen ze in de zomer van 2016 stopte en terugkeek op haar artiestencarrière realiseerde ze zich wat een bijzondere tijd het is geweest. Haar hoofd stroomde over van mooie verhalen, gekke anekdotes en bizarre bloopers. De drang om alle belevenissen op te schrijven was niet te onderdrukken.

Het boek is uitgeven door uitgeverij Elikser te Leeuwarden, de stad van Mata Hari. Samiera werd regelmatig als de Groningse Mata Hari aangekondigd, dus dat paste erg goed.

De eerste hoofdstukken gaan over hoe ze in het artiestenleven terecht kwam. Over de lessen in vuurspuwen met petroleum in de kelder van het Schimmelpennickhys te Groningen, dat destijds een kraakpand was. Haar leermeester fakir El Kabiri zat er ‘ondergedoken’ op de vlucht voor de Duitse politie. Met de overtuigingskracht van een goeroe leerde hij Samiera glaslopen en glasliggen. Tenslotte haalde hij haar over tot de aankoop van mijn eerste tijgerpython, Pietje Python.

In de volgende hoofdstukken vertelt ze over de vele avonturen die ze beleefd heeft, bijvoorbeeld in studentensociëteiten in Groningen, (Vindicat!) Utrecht en Rotterdam. Ze heeft bizarre dingen meegemaakt op vliegbasis Gilze Rijen, bij de Marine, op legerplaatsen als de Nassau Dietzkazerne in Budel en de Churchill Baracks in het Duitse Lippstadt. Haar ervaringen binnen de muren van de gevangenissen Van Mesdag, Norgerhaven en de Marwei zijn bijna niet te geloven.

Naast optredens gaf Samiera buikdansworkshops op kinderfeestjes bij de mensen thuis in de huiskamer. Daarbij nam ze ook een slang mee. Alle kinderen mochten de slang aaien en met de slang om de nek op de foto. Ook kwam ze vaak bij de mensen thuis voor een surprise act. Dan was de man des huizes jarig en kreeg hij een buikdanseres met slang voor zijn verjaardag, waarbij hij uiteraard de slang om de nek kreeg. Zo is ze bij vele families met haar slangen in huis geweest, ook in het oosten van de provincie Groningen.

