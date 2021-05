Herdenkingsstenen Midden-Groningen op de digitale kaart

MIDDEN-GRONINGEN – Vanmorgen is de website van de Herdenkingsstenen in Midden-Groningen online gelanceerd door burgemeester Adriaan Hoogendoorn en Koos van der Span, voorzitter van de Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen. Via deze website kunnen bezoekers de zogenaamde struikelstenen ofwel Stolpersteine bekijken via interactieve kaarten en de geschiedenis erover lezen. Het kleine steentje symboliseert een groot verhaal. Het geeft het verhaal weer van oorlogsslachtoffers van het nationaal socialisme tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.



In de gemeente zijn op dit moment 45 struikelstenen verdeeld over Zuidbroek, Noordbroek, Muntendam, Scharmer, Woudbloem, Froombosch en Sappemeer.

Na een eerste inventarisatie blijkt dat er nog maar liefst 164 struikelstenen toegevoegd moeten worden. De stichting gaat de komende tijd aan de slag met het historisch onderzoek om de namen en de verblijfplaatsen van de omgebrachte Joodse inwoners en oorlogsslachtoffers in onze gemeente te verifiëren.



Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: ”Het zijn kleine gedenksteentjes, maar er gaan grote verhalen achter schuil. Het is van belang dat in Midden-Groningen Joodse inwoners die tijdens de oorlog op zo’n gruwelijke wijze om het leven zijn gekomen, op deze manier worden herdacht op de plek waar ze gewoond hebben. Daarmee worden ze nooit vergeten”.



Ontwerp en maker Stolpersteiner

De Duitse kunstenaar Gunter Demnig – de bedenker van de Stolpersteine – krijgt vervolgens de opdracht om de herdenkingsstenen te vervaardigen. De struikelstenen zijn van beton en op de kop zit een messing plaatje, waarin de gegevens van het slachtoffer zoals naam, geboortejaar, datum van wegvoering, datum van overlijden, het concentratiekamp of fusilleerplaats. De gemeente plaatst in overleg met de stichting de stenen op de plek waar de omgebrachte mensen gewoond hebben.



Stolpersteine in Zuidbroek

De burgemeester bezocht samen met de voorzitter van de Stichting Herdenkingsstenen Midden-Groningen de vier herdenkingsstenen in Zuidbroek ter herdenking aan het echtpaar Wolf – Colthof met hun twee zoons, die vanaf 1935 aan de Torenstraat woonden. Alle vier gezinsleden zijn in Auschwitz om het leven gekomen. De filmopname bij de Stolpersteine in Zuidbroek bekijkt u hier.

