In derde golf sterke stijging ziekenhuisopnames jongere leeftijdsgroepen

NEDERLAND – In de afgelopen week, van 28 april tot en met 4 mei, werden er 8% minder nieuwe mensen met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen als in de week ervoor. Het aantal mensen dat op de IC intensive care met COVID-19 is opgenomen is ongeveer gelijk gebleven. De bezetting en de druk op de zorg blijft onverminderd hoog.

Tijdens de eerste golf (maart t/m juni 2020), en de tweede golf (juli 2020 t/m januari 2021) van de epidemie, werden vooral ouderen in het ziekenhuis opgenomen. Met de komst van de Britse variant zien we dat het aantal besmettelijke personen toeneemt en er meer jongere mensen met COVID-19 in het ziekenhuis of op de IC intensive care worden opgenomen dan tijdens de eerste en tweede golf. De stijging in aantal in het ziekenhuis opgenomen personen met COVID-19 is het grootst in de leeftijdsgroepen 0-39 jaar en 40-59 jaar.

Ziekenhuisopnames en leeftijd opgenomen patiënten

Afgelopen week zijn 1.633 nieuwe COVID-19 ziekenhuisopnames gemeld, dit is minder (-8%) dan in de week ervoor toen 1.774 mensen met COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen. In de afgelopen week werden er in totaal 377 nieuwe opnames op de IC’s gemeld, nagenoeg gelijk aan de week ervoor toen er 379 mensen met COVID-19 op de IC werden opgenomen.

We zien in de derde golf (februari 2021 t/m nu) een sterke toename van het aantal mensen uit jongere leeftijdsgroepen die met COVID-19 in het ziekenhuis en op de IC worden opgenomen. Vergeleken met de start van de derde golf (eerste week van februari) is de stijging in het aantal nieuwe ziekenhuisopnames het sterkst in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 jaar (+109%), 0 tot en met 39 jaar (+75%) en 60 tot en met 79 jaar (+50%).

De effecten van vaccinatie zijn duidelijk zichtbaar in de leeftijdsgroep vanaf 80 jaar, daar zien we een sterke daling (-60%). Vergeleken met de eerste week van februari zien we ook in de IC opnames een sterke stijging in de leeftijdsgroepen 40 tot en met 59 jaar (+146%) en 60 tot en met 79 jaar (+107%). In de leeftijdsgroep 80+ zien we een afname (-17%). In de leeftijdsgroep 0 tot en met 39 jaar is het aantal IC opnames laag gebleven.

Bron: RIVM