Lancering documentaire The Men of Maple Leaf op Bevrijdingsfestival Groningen

GRONINGEN – In het kader van 75 + 1 jaar Vrijheid in Groningen gaat de documentaire The Men of Maple Leaf in première op het Bevrijdingsfestival Groningen op 5 mei. De documentaire, een ode aan de Canadese bevrijders van de provincie Groningen, is gemaakt door het Filmcollectief Groningen, in opdracht van De verhalen van Groningen. De documentaire is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen en het vfonds.

Primeur naoorlogse periode

In de minidocumentaire neemt Joël Stoppels, Groninger deskundige op het gebied van de Canadese bevrijdingsoperaties, ons mee langs de route die de Canadezen volgden om onze provincie te bevrijden. Centraal staat de vraag hoe wij van herinneren naar herdenken overgaan nu het aantal ooggetuigen steeds kleiner wordt.

Het spoor begint in de stad Groningen met de 22-jarige Fred Butterworth, de eerste Canadese soldaat die in Groningen om het leven kwam. We volgen het spoor tot aan de zware Slag om Delfzijl met soldaat John Spicer, de allerlaatste Canadees die op Europese grond sneuvelde.

De film bevat naast archiefmateriaal (foto’s en bewegend beeld) en ooggetuigeninterviews ook een absolute primeur: het wel en wee van de ruim 7000 Canadese militairen die tot en met oktober 1945 in Groningen waren gestationeerd. Uniek filmmateriaal illustreert deze tot nu toe volledig onderbelichte naoorlogse periode.

Scholierenbiografieën gesneuvelde Canadese soldaten

De documentaire eindigt in Groningen, bij het Bevrijdingsbos waar in gesprek wordt gegaan met jongeren die biografieën schreven van de 43 Canadese soldaten die omkwamen bij de Slag om Groningen (13-16 april 1945). De jongste Canadees was 19 jaar en de oudste was 38 jaar.

De biografieën zijn het resultaat van een project van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG), de gemeente Groningen en het CSG Wessel Gansfort in Groningen. Het project werd in 2020 uitgevoerd in het kader van 75 jaar Vrijheid in Groningen maar werd vanwege de coronacrisis voltooid in 2021.

Uit verschillende dossiers en bronnen hebben de leerlingen veel persoonlijke informatie over de soldaten weten op te diepen, zoals gezinssamenstelling, schoolcarrière, arbeid, hobby’s en sport. Op deze manier hebben de gesneuvelde Canadezen een gezicht en een verhaal gekregen, zodat ze niet worden vergeten. De biografieën zijn te lezen op de website van het Bevrijdingsbos Groningen.

Bevrijdingsfestival Groningen

Op 5 mei gaat de documentaire The Men of Maple Leaf in première tijdens het online Bevrijdingsfestival Groningen. In de Suikerfabriek in de stad Groningen is een pop-up studio gebouwd waar een visuele radio uitzending wordt opgenomen. Deze uitzending is als stream live te volgen via diverse mediakanalen. Meer informatie is te vinden op www.groningen4045.nl, hét platform over de Tweede Wereldoorlog in Groningen, en dochtersite van De Verhalen van Groningen. Ook daar is de documentaire te vinden.

