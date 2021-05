Koning opent Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – Zijne Majesteit de Koning opent vrijdagmiddag 21 mei Zonnepark Hollandia Nieuw-Buinen. Het zonnepark is een initiatief van Avitec infra & milieu, Solarfields Nederland en Avebe. Het park is in samenspraak met omwonenden en omliggende bedrijven tot stand gekomen en zet met innovatie in op het verder verduurzamen van de energietransitie.

Avitec en Solarfields zijn in 2017 gestart met de ontwikkeling van een grootschalig grondgebonden zonnepark in Nieuw-Buinen. Omdat duurzame energieproductie vaak een directe invloed heeft op de gezamenlijke leefomgeving, zoals ruimtebeslag en geluidsoverlast, wilden de organisaties zeker zijn van voldoende draagvlak. Het park is daarom tot stand gekomen na overleg met betrokkenen in de omgeving. Daarna is pas gestart met de aanvraag van vergunningen en het bestemmingsplan. De initiatiefnemers werken daarnaast samen met omliggende bedrijven. Zo wordt onder de zonnepanelen het (afval)water van de aardappelmeelfabriek Avebe opgeslagen. Tevens werken de initiatiefnemers samen met het hoger onderwijs voor onderzoek naar de opslag van energie. Het zonnepark met 300.000 zonnepanelen is sinds begin 2021 in gebruik en heeft een omvang van 120 MegaWatt.

Koning Willem-Alexander verricht de officiële opening. Hij krijgt een rondleiding over het terrein en spreekt met betrokken omwonenden over het participatieproces, met technici over de uitdagingen rond de aanleg van het park en met vertegenwoordigers van Avitec, Solarfields en Avebe over de samenwerking tijdens de totstandkoming en over de toekomst van dit initiatief.

Tijdens het bezoek worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.

Bron: Rijksvoorlichtingsdienst

Foto’s: Catharina Glazenburg