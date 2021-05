Morgenavond online informatieavond GlasDraad

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 5 mei, 09.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

FRISSE BEVRIJDINGSDAG | IN HET WEEKEND ZACHTER

Het is nog een tamelijk wisselvallige, en bovenal ook frisse 5e mei. De temperatuur is vanmiddag maar 7 tot 9 graden en er is kans op een bui met onweer, maar ook met hagel. Wel komen er in de loop de dag ook brede opklaringen bij. De wind waait uit west tot noordwest met windkracht 3 tot 5.

Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog en de wind neemt af. Minimumtemperatuur vannacht van 0 tot 2 graden, en nog maar eens kans op vorst aan de grond. Morgen wordt het maximaal 10 of 11 graden en ook dan is de lucht onstabiel met opklaringen; vooral in de middag is er morgen kans op een bui.

Vrijdag is het niet veel anders met 11 graden en kans op een bui, zaterdag is het droog met meer opklaringen en ongeveer 13 graden. Na zaterdag is er een paar dagen een zachte zuidenwind. Dat geeft vrij veel zon en zondag een uitschieter tot rond de 20 graden. Na het weekend lijkt het 16 tot 19 graden te worden, met kans op een regen- of onweersbui.