Henk Vieregge van de Blokker is dankbaar

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 6 mei, 08.00 uur. Door Jules Geirnaerdt

VORMING VAN BUIEN| PAS ZONDAG ZACHTER

Het begin is vandaag redelijk helder, met een zwakke zuidwestenwind en een lokale bui. In de loop van vanochtend en vanmiddag is er kans op meer buien en bij een bui is ook kans op onweer. Warm is het ook nog niet met een maximum rond 11 graden. Maar er is ook vanmiddag en vanavond maar weinig wind en in de zon is het heel redelijk weer.

Vannacht en morgenochtend blijft er vrij veel bewolking en af en toe zijn er een paar buien. Morgenmiddag- en avond is het de meeste tijd droog en dan komt er meer zon bij. De minimumtemperatuur is ongeveer 2 graden en de maximumtemperatuur is morgen ook weer 11 graden.

Zaterdag is het bewolkt en ’s middags en ’s avonds zijn er perioden met regen, maximum dan rond 13 graden. Daarna is er een zuidenwind en wordt het heel zacht: zondag is het zelfs 22 tot 24 graden en is er vrij veel zon, daarna is het ongeveer 18 graden met zon en kans op enkele regen- en onweersbuien.

Flinke veranderingen dus in het weekend, maar vandaag is het nog fris met toenemende kans op een bui en maar 11 graden.